Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.

«Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи»,— сообщил агентству его зять Фредерик Сала-Бару.

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Жак Ширак занимал пост президента с 1995 по 2007 годы. До президентства был министром сельского хозяйства (1972—1974), премьер-министром (1974—1976) и мэром Парижа (1975—1995).

Уже после отставки в 2011 году его приговорили к двум годам условного заключения за злоупотребление положением, незаконное извлечение выгоды и растрату госсредств во время работы мэром. В частности, он обвинялся в учреждении в парижской мэрии 21 фиктивного рабочего места.