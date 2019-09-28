Путин посетит церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Церемония национального прощания с бывшим президентом Франции пройдет 29 сентября в Доме инвалидов, его похороны состоятся на следующий день.

На церемонию прощания с Жаком Шираком, помимо Владимира Путина, прибудут около 30 лидеров стран мира. ТАСС указывает, что среди подтвердивших свое участие — президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Ливана Саад Харири, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Церемонию памяти Жака Ширака возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. На ней будут присутствовать премьер-министр страны Эдуар Филипп, спикеры верхней и нижней палат парламента республики, лидеры нескольких французских партий, а также родственники и близкие Жака Ширака. На церемонии будут присутствовать политики эпохи Ширака, как французские, так и иностранные. Среди них — экс-канцлер Германии Герхард Шредер и бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Из бывших президентов Франции на церемонию прибудут Николя Саркози, Франсуа Олланд, Валери Жискар д`Эстен.

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Жак Ширак умер 26 сентября на 87-ом году жизни. Он был президентом Франции в 1995–2007 годах. До этого господин Ширак работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа. В 2005 году у него было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В последние три года он не участвовал в официальных церемониях. Понедельник, 30 сентября, объявлен во Франции днем общенационального траура по Жаку Шираку.

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