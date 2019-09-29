Абхазия между двумя Победами

В понедельник, 30 сентября, в Абхазии отмечают главный национальный праздник — День Победы и Независимости. Через 26 лет после завершения военных действий половину ее бюджета составляют безвозмездные транши из Москвы, оттуда же выделяются деньги на зарплаты, строительство школ и ремонт дорог. Весомую часть дохода приносят российские туристы. Российские военные охраняют границы Абхазии, а вчерашний противник Грузия предлагает бесплатное лечение и гранты на образование. Корреспондент “Ъ” Юлия Федотова посетила регион, чтобы разобраться в том, куда идет Абхазия.

Вообще, в Абхазии отмечают два Дня Победы: помимо традиционного 9 Мая — День Победы 30 сентября, как память о том, что в 1993 году в этот день абхазские войска вышли на границу с Грузией, выдавив противника со своих территорий и завершив войну за независимость. Этот день в Сухуме объявлен выходным.

«Тогда погибло 3 тыс. абхазов — колоссальная цифра для такой немногочисленной нации. Погибли лучшие. Это великий день»,— вспоминает в беседе с “Ъ” герой войны, бывший первый вице-премьер Абхазии и кандидат в президенты на прошедших выборах Шамиль Адзынба.

Завершившиеся в Абхазии в сентябре президентские выборы проходили предельно драматично — в ходе второго тура с минимальным перевесом в 1% победил действующий президент Рауль Хаджимба. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования, но проиграла. Теперь после напряженной предвыборной гонки страна ждет праздника — Дня Победы.

Отмечать его будут в условиях, когда внешняя ситуация вокруг Абхазии складывается непросто. Российские дипломаты, аккредитованные в Сухуме, в беседе с “Ъ” обратили внимание на проблему «грузинского реваншизма», выразив мнение о том, что Абхазии необходимо укреплять обороноспособность.

«Проработана программа поддержки наших абхазских партнеров. Президент России поручил министру обороны подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил республики»,— сообщил собеседник “Ъ” в посольстве РФ.

«Я не верю в добрые намерения Грузии. И ни один абхаз не верит. Они бы присоединили нас, даже если бы пришлось уничтожить всех»,— считает Шамиль Адзынба.

Россия не только важнейший политический, но и основной экономический партнер Абхазии. По словам посла РФ в Абхазии Алексея Двинянина, только за первые шесть месяцев текущего года товарооборот двух стран увеличился на 11%.

Но местное население все еще испытывает страхи, вспоминая действия Москвы в 1990-е годы. Тогда президент Ельцин не признал страну и прекратил отношения с Абхазией. Абхазы называют это время блокадой и считают самым тяжелым за всю историю. Голод и криминал накрыли регион, не было хлеба, но оружие — практически в каждом доме.

По словам граждан Абхазии, возобновил дипломатические и торговые связи с республикой Владимир Путин. Сегодня молодая страна с благодарностью относится не только к России, но и к Турции, не прекращавшей торговлю в то сложное время, и надеется на возобновление с Россией безвизового режима. Неофициально местные жители продают товары и в Грузию. В беседе с “Ъ” президент Абхазии Рауль Хаджимба объясняет: «Официальных торговых отношений со странами, не признающими независимость Абхазии, мы не ведем. Безусловно, существует стихийная экономическая и торговая активность, связанная с деятельностью индивидуальных предпринимателей. Мы заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений с Турцией, тем более с учетом позитивного контекста российско-турецкого сотрудничества. Что же касается Грузии, то без политического урегулирования сложно представить себе полноценное сотрудничество».

На вопрос “Ъ” о приоритетах для республики в российском посольстве отвечают: «Главное — поэтапное восстановление и оздоровление экономики. Особенно на перспективу».

Такое же мнение и у Рауля Хаджимбы.

«В первую очередь, необходимо принять дополнительные меры к повышению доходов бюджета и развитию экономики. Наша задача — обеспечить условия для повышения инвестиционной привлекательности Абхазии. Это связано как с нормативными актами, так и с обеспечением безопасности инвестиций, эффективной защитой прав собственности». Президент признает, что необходимо упростить условия ведения предпринимательской деятельности, снять любые необоснованные барьеры и предоставить людям доступ к дешевым кредитам.

В свою очередь, Шамиль Адзынба предлагает свое решение. «Конечно, мы не можем отказаться от помощи России, но вместо того, чтобы закапывать деньги в инфраструктуру, я бы создавал производство — рабочие места. А с налогов мы бы сами построили и школы, и дороги. Всем этим мы сами должны заниматься — понятно, что России надо свои проблемы решать».

17 сентября исполнилось 11 лет со дня подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Российской Федерацией. В рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии Россией в 2019 году будет выплачено 1,7 млрд руб., 1 млрд руб.— на зарплаты и пенсии бюджетникам и 0,5 млрд руб.— на укрепление банковской системы.

Кроме оказания финансовой поддержки Россия старается решать совместно с Абхазией и более узкие вопросы. Сейчас, чтобы попасть в Абхазию, гражданину РФ необходимо прилететь в Адлер, проехать несколько километров на юг и пройти пограничный контроль. Чтобы пересечь границу, достаточно внутреннего паспорта. Но телефон и интернет российских провайдеров уже не будут работать.

Абхазы вспоминают, что когда-то в Сухуме был хороший аэропорт, с правильной розой ветров и удобными взлетно-посадочными полосами. Однако вопрос возобновления авиасообщения зависит не только от экономических возможностей.

Частично признанной республике гораздо сложнее получить код аэропорта. На сегодняшний день Ростов-на-Дону может поделиться своим кодом и представить сухумский аэропорт в качестве филиала. Но это не очень нравится собственникам аэропорта в Адлере, опасающимся потерять пассажиропоток.

Согласовано строительство российского госпиталя в Сухуме, в котором будут работать врачи из РФ. Сегодня даже сотрудники российского посольства выезжают в Сочи на лечение, так как не имеют прикрепления к местным клиникам. Страховые свидетельства россиян на этой территории не действуют.

Практически под Сухумом идет совместная разведка нефти — там работает «Роснефть». Но и здесь мнения не едины. Одни боятся разрушения экосистемы, другие — финансовых махинаций с подставными фирмами.

«Все направлено на то, чтобы Абхазия состоялась как суверенное и независимое государство. Многое уже сделано, но необходимы дополнительные усилия»,— говорит “Ъ” переизбранный на новый срок президент Абхазии Рауль Хаджимба, инаугурация которого назначена на 9 октября.