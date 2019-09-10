Президенту Абхазии не дали отдохнуть

Выборы президента Абхазии, состоявшиеся 8 сентября, завершились поражением политика, считавшегося фаворитом второго тура,— оппозиционера Алхаса Квицинии. В понедельник утром он заявил о несогласии с обнародованными Центризбиркомом результатами голосования, согласно которым действующий президент частично признанной республики Рауль Хаджимба переизбрался на второй срок. Однако ЦИК эту жалобу отклонил. Рауль Хаджимба, обещающий усилить борьбу с коррупцией и криминалом, а также диверсифицировать экономику, пользуется поддержкой в Москве, и его избрание на новый срок гарантирует, что Россия останется главным союзником и донором Абхазии.

Согласно данным ЦИК Абхазии, Рауль Хаджимба победил с результатом 47,39% голосов. Его оппонент, глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния занял второе место (46,17% бюллетеней). Разрыв между кандидатами составил около 1 тыс. голосов.

Перед вторым туром выборов эксперты называли ветерана грузино-абхазской войны 1992–1993 годов Алхаса Квицинию явным фаворитом. Мало того что по итогам первого тура он несильно отставал от действующего президента, но и за него призывали голосовать кандидаты, выбывшие из президентской гонки. Особенно веско такой призыв прозвучал из уст экс-президента Александра Анкваба, пользующегося большим авторитетом в республике. Однако победу, как выяснилось, это не гарантировало.

ЦИК Абхазии признал выборы состоявшимися, а вот оппозиция итоги голосования в понедельник оспаривала. «Мы считаем, что если кандидат в президенты республики не набирает более половины голосов избирателей, то ни один кандидат не был избран президентом Абхазии и Центральная избирательная комиссия обязана назначить повторные выборы»,— подчеркивалось в заявлении Алхаса Квицинии. Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия с таким мнением не согласился, заявив «РИА Новости», что накануне оппозиционеры «говорили обратное». По его словам, было принято однозначное решение: президент во втором туре избирается простым большинством голосов.

Свое выдвижение на пост главы частично признанной республики господин Хаджимба объяснил незавершенностью начатых во время его первого срока реформ, а также тем, что из многих задуманных проектов пока далеко не все воплощены в жизнь. Еще в июле он посетовал, что работать устал, однако заверил, что «не может бросить народ». «Я тоже хотел бы отдохнуть. Но не буду, буду с вами,— говорил Рауль Хаджимба.— Нам надо добиться перелома во всех ключевых направлениях развития страны! И мы знаем, как это сделать! И в претворении этой чрезвычайно сложной задачи я буду опираться на знания, опыт и поддержку всего нашего народа».

Приоритетными, с точки зрения господина Хаджимбы, станут вопросы борьбы с коррупцией и криминалом, а также проблема диверсификации экономики.

Тема экономики (а именно эффективности распределения российской финансовой помощи) была центральной на теледебатах между кандидатами, прошедшими 6 сентября. Рауль Хаджимба признал, что за время его президентского правления (то есть с 2014 года) российские дотации уменьшились, зато эти деньги, по его словам, «стали использоваться гораздо эффективнее». До этого господин Квициния неоднократно обвинял президента в том, что уровень абхазско-российских отношений в последние годы снизился.

В декабре 2018 года парламент Абхазии принял бюджет на 2019 год с доходной частью 9,75 млрд руб., из которых 4,4 млрд руб.— финансирование в рамках помощи со стороны РФ. Российская помощь Абхазии проходит по двум статьям — «социально-экономическое развитие» (текущие расходы) и «бюджетные инвестиции». РФ — крупнейший торговый партнер республики: на ее долю приходится 56% от общего товарооборота.

Говорить о похолодании отношений между Москвой и Сухумом не приходится. Напомним, что президент РФ Владимир Путин поддерживал Рауля Хаджимбу на выборах 2014 года, а в начале августа вновь встретился со своим абхазским коллегой, тем самым де-факто выразив ему поддержку. Впрочем, и победа Алхаса Квицинии в плане отношений с Россией мало бы что изменила. Как заверила “Ъ” директор информагентства «Абхазия-Информ» Манана Гургулия, в стране нет ни одного политика, который был бы настроен антироссийски: «Во-первых, Россия наш сосед. А во-вторых, у нас общая история».

Хотя отношения между Москвой и Сухумом остаются предсказуемыми, есть и важные для РФ вопросы, вызывающие разногласия,— например, сохраняющийся запрет на куплю-продажу абхазской недвижимости иностранцами. Как заверил “Ъ” абхазский политолог Инал Хашиг, вероятность того, что Рауль Хаджимба пойдет на тот или иной компромисс, есть, однако по критически важным вопросам уступить Москве он вряд ли сможет. «Любой абхазский президент, встречаясь с Владимиром Путиным, будет говорить: "Да, мы это сделаем". Но когда он возвращается на родину, то понимает, что это невозможно: если он примет непопулярное решение, через десять минут у стен парламента будет стоять несколько сотен человек, которые захотят пообщаться со своими политиками тет-а-тет».

Марина Коваленко