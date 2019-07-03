Граница прошла по правам человека

Руководство России, а также «фактические власти Абхазии и Южной Осетии» должны «упростить для гражданского населения режим пересечения» границы с «остальной частью Грузии». Такой призыв содержится в докладе Amnesty International «За колючей проволокой: нарушения прав человека в результате “бордеризации” в Грузии», который был представлен в Москве в среду. Сейчас, по словам правозащитников, жители приграничных районов «сталкиваются с нарушениями своих прав ежедневно». Между тем власти РФ все последние годы обвиняют Грузию в нежелании совместно «налаживать повседневную жизнь населения в приграничной полосе».

Доклад Amnesty International основан на сведениях, полученных в ходе более чем 150 интервью, которые были проведены во время поездок правозащитников в Грузию в марте и июле 2018 года, а также в июне 2019-го. В представленном документе описаны действия России и «фактических властей Абхазии и Южной Осетии», направленные на оборудование границы на всем протяжении спорной разграничительной линии: там устанавливают заграждения из колючей проволоки, заборов и рвов. Сообщается, что эти преграды отрезали местных жителей от их сельскохозяйственных угодий, источников воды, мест отправления религиозных обрядов и семейных кладбищ.

По подсчетам Amnesty International, в результате «бордеризации» в Грузии более 1 тыс. фермеров лишились доступа к своим землям,20 семей оказались отрезаны от своих жилищ, а 34 села были разделены заграждениями.

«Amnesty International убеждена, что “бордеризация” оказывает негативное воздействие на сообщества по обе стороны административной линии разграничения (АЛР), ограничивая право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу передвижения, снижая уровень жизни и укрепляя дискриминационные практики»,— отмечается в докладе. В основном, как сообщают правозащитники, там рассматривается «воздействие “бордеризации” на население, проживающее на территориях, подконтрольных Грузии»: «Именно здесь за последние годы усилились негативные последствия укрепления АРЛ, так как российские силы берут под свой контроль все новые участки территории, ранее находившиеся под управлением грузинских властей».

Согласно докладу, процесс «бордеризации» изначально был инициирован силовыми структурами РФ.

«Российские силовики вошли в мой дом и сказали мне, что здесь больше не Грузия. В тот же день они начали устанавливать заграждения вокруг моего дома»,— рассказал правозащитникам Давит Ванишвили из села Хурвалети. Он описал, как проходил процесс создания АЛР, в результате которого в 2013 году он оказался на стороне Южной Осетии, что отрезало Давита от семьи и друзей: колючая проволока прошла прямо через его село.

В конце доклада даются рекомендации. Так, «российское правительство и соответствующие де-факто власти в Южной Осетии/Цхинвальском регионе и Абхазии» призываются вновь открыть закрытые ранее пункты пересечения на АЛР с Абхазией и обеспечить работу пунктов пересечения на АЛР с Южной Осетией, «прекратить произвольное задержание гражданских лиц, пересекающих АЛР», «защитить каждого, кто был лишен свободы, от пыток и других видов жестокого обращения», «отменить произвольные ограничения в отношении пересечения АЛР, оказывающие негативное воздействие на осуществление экономических, социальных и культурных прав местного населения по обе стороны АЛР», уважать все другие права населения.

Правительство Грузии правозащитники призывают, в частности, «предоставлять соответствующую финансовую и социальную поддержку тем семьям, на чьи социальные и экономические права оказала негативное воздействие “бордеризация”».

Также они советуют «изучить и наилучшим образом использовать любую доступную возможность для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами» в целях поиска совместных решений проблемы. ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ, по мнению Amnesty International, должны «использовать любую доступную возможность для эффективного мониторинга ситуации с правами человека на территории у АЛР».

Напомним, что разделительные линии возникли в результате войны 2008 года и признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами. С 2009 года возведением грузино-южноосетинской границы занимаются совместные группы, состоящие из подразделений пограничных войск ФСБ РФ и сотрудников КГБ Южной Осетии. При этом грузинская сторона с самого начала отказалась от демаркации и делимитации границ Абхазии и Южной Осетии, поскольку, как пояснили грузинские официальные лица, «даже сам факт переговоров о границе с “оккупированными территориями” означал бы не только легитимацию так называемой оккупационной линии, но и косвенное признание независимости Абхазии и Южной Осетии». Как заявил “Ъ” бывший государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили, грузинское руководство «всегда считало и считает недопустимым любые переговоры о границе с властями Абхазии и Южной Осетии либо с Москвой».

В Грузии линию разделения с бывшими автономиями чаще всего называют административной границей, а в России, Южной Осетии и Абхазии — государственной границей.

В феврале этого года полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев в разговоре с «Интерфаксом» отверг заявления о так называемой российской «бордеризации». «Все работы по обозначению линии государственной границы между Республикой Южная Осетия и Грузией проводятся исключительно соответствующими пограничными властями Южной Осетии и исключительно на южноосетинской территории в некотором удалении от линии границы,— сказал он и добавил: — Власти Грузии, не признавая и не видя давно сложившиеся реалии, не реагируют на неоднократные предложения представителей Южной Осетии приступить к совместной работе по определению и обозначению линии государственной границы».

Эту же мысль в интервью “Ъ” в 2018 году высказывал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин: «Грузино-абхазскую границу в 2017 году пересекли более 1,2 млн человек, а грузино-южноосетинскую — около 200 тыс. человек. Думаю, эти цифры говорят сами за себя. К сожалению, грузинская сторона вместо конструктивного участия в работе с целью наладить повседневную жизнь населения в приграничной полосе сосредоточилась на постановке пропагандистских шоу, призванных обосновать тезис о “новой Берлинской стене”».

Елизавета Наумова; Георгий Двали, Тбилиси