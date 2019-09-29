Количество жертв терактов в Афганистане в день выборов возросло до 32

Не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в Афганистане в результате 113 атак в день президентских выборов, передает агентство Pajhwok. По их данным, за 64 атаки ответственность взяли боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Ранее сообщалось о 15 раненых.

Движение «Талибан» заявило о недопустимости проведения в стране выборов главы государства Афганистана. Талибы призвали жителей страны бойкоту предвыборных мероприятий кандидатов на пост президента и самого дня голосования.

Напомним, президентские выборы в стране дважды откладывались, а затем и вовсе были под угрозой срыва. Причина тому — активно готовившееся соглашение между США и «Талибаном». Но по инициативе Вашингтона этот процесс был заморожен, и голосование все же решили провести — несмотря на плохую даже по афганским меркам террористическую обстановку.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ” «Из двух зол Афганистан выбрал выборы».