Трамп назвал действия демократов огромным обманом

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал действия Демократической партии, которая пытается объявить ему импичмент, огромным обманом. Господин Трамп считает, что его политические оппоненты пытаются его остановить, потому что он борется за американцев и пообещал, что не позволит этому случиться.

«То, что происходит сейчас, это огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться»,— сказал господин Трамп. В последующих сообщениях, он также отметил свои заслуги, в числе которых назвал сокращение налогов, построение сильной экономики, реформу вооруженных сил. Американский президент еще раз напомнил, что не оказывал ни в какой форме давления на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

О начале процедуры импичмента 24 сентября объявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (лидер демократов в палате). Поводом к импичменту стали утечки в СМИ, согласно которым в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшегося в июле, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года демократа Джо Байдена. Главу Белого дома заподозрили в злоупотреблении властью для того, чтобы повлиять на исход выборов будущего года.

В чем обвиняют президента США и насколько вероятна его отставка, — в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампу».