Рай для интровертов подорожал

Дональд Трамп спровоцировал резкое подорожание недвижимости в Гренландии. Летом американский президент захотел купить остров у Дании. Это заявление серьезно подогрело интерес иностранцев к Гренландии. Ранее сообщалось о резком росте турпотока, а теперь вырос спрос и на жилье на острове. Сколько придется заплатить за дом в Гренландии? И зачем он вообще нужен? Разбирался Александр Рассохин.

Еще месяц назад некоторые американцы и европейцы могли легко спутать Гренландию с Исландией. А сейчас готовы даже переплачивать за жилье на острове. Датчанин Ларс Педерсен год назад купил здесь 120-метровые апартаменты за $370 тыс. А после заявления Трампа продал их на $45 тыc. дороже. Об этом он рассказал газете The Wall Street Journal.

Такой всплеск спроса связан с очень небольшим предложением — буквально пара лишних покупателей могут поднять цены на десятки процентов, говорит глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябнин: «Если у вас ранее в неделю было по одной-две сделки, а тут происходит пять сделок, то сразу растет стоимость. Ликвидность на самом деле очень низкая. Понятно, что это привлекло какую-то часть спекулянтов».

В Гренландии живет всего чуть более 50 тыс. человек. Большая часть острова покрыта льдом, и добраться от одного населенного пункта до другого можно либо на собачьей упряжке, либо на снегоходе. Туристов действительно привлекает местная природа и обычаи северных народов. Но покупать там дом для постоянного проживания готовы немногие, подтверждает эксперт по инвестициям в недвижимость Игорь Индриксонс: «Там рынка недвижимости нет никакого, это абсолютно экзотическое направление, с точки зрения туризма: туда приехать – увидеть то, что ты нигде не увидишь.

Для инвесторов это то же самое, что недвижимость на Луне: на спутнике тоже продаются участки, вы можете их купить онлайн.





Там нет ни аренды, ни инвестиционной привлекательности, абсолютно ничего. Даже в Африке больше перспектив, чем в Гренландии. Но если хочется стать рыбаком и переехать туда жить, то, возможно, стоит приобретать недвижимость на острове».

Самый дорогой дом на острове был продан в столице страны за $1,25 млн. Это было здание площадью 362 кв. метра с видом на море недалеко от центра города. На такую недвижимость спрос был и раньше, но если речь идет о деревнях, то там цены наоборот снижаются, рассказала “Ъ FM” жительница Гренландии Галя Морелл: «Если вы хотите построить домик, например, в столице Гренландии Нук, то сначала вам нужно будет выиграть лот в лотерее. Куда проще выиграть лот на строительство где-нибудь на фьорде, но в таком домике не будет канализации, не будет проточной воды. На севере, где я живу со своим мужем, дом можно купить и за $20 тыс.»

Всплеск интереса к Гренландии, вероятно, будет недолгим. Датчане не стремятся развивать там какую-либо инфраструктуру. Да и перспективы того, что остров станет американской территорией, сомнительны. Ранее журналисты пытались посчитать, во сколько американцам обойдется вся Гренландия. По оценкам The Washington Post, если датчане все-таки решат продавать ее как публичную компанию, то она будет стоить более $1,5 трлн.