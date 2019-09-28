Малайзия не удовлетворена расследованием крушения MH17

Малайзию не удовлетворяют результаты расследования крушения самолета Malaysia Airlines MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он отметил, что до сих пор не было предоставлено исчерпывающих доказательств, помимо тех, что ракета российского производства.

«Мы знаем, что это ракета российского производства, но кто запустил ракету? У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку данные ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев на Украине»,— сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС). На вопрос о том, выступает ли он за проведение нового расследования, господин Мохамад отметил «Расследование все еще продолжается. Мы будем работать с ними».

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Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Расследование объединенной следственной группы (JIT) продолжается. По предварительным выводам, представленным в 2016 и 2018 годах, рейс MH17 был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. В июне текущего года следователи назвали имена обвиняемых в крушении. Трое из них —россияне, один — гражданин Украины. Россия какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Подробнее о последних выводах группы читайте в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».