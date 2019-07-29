К афганским выборам подошли с излишним оптимизмом

В Афганистане стартовала президентская кампания. В выходные в предвыборную гонку вступили президент страны Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла, проведя встречи со своими сторонниками. Участие в президентских выборах, которые откладывались уже дважды и теперь назначены на 28 сентября, планируют принять еще 16 политиков. При этом господина Гани ждал неприятный сюрприз — представители террористического движения «Талибан» отвергли прямые переговоры с Кабулом, которые он уже фактически пообещал.

«Мир не за горами, и (межафганские.— “Ъ”) переговоры состоятся» — этой фразой действующий президент Афганистана Ашраф Гани вчера дал официальный старт предвыборной кампании, выступая в Кабуле на встрече со своими сторонниками. Президентские выборы в Афганистане должны пройти ровно через два месяца, 28 сентября — впрочем, раньше их уже назначали и на 20 апреля, и на 20 июня, а затем переносили. Из раза в раз откладываются и прямые межафганские переговоры.

Между тем в субботу глава Министерства по делам мира (создано взамен распущенного Высшего совета мира) Абдул-Салам Рахими заявил, что уже «в течение двух недель» в одной из европейских стран все-таки пройдут прямые переговоры между правительством страны и террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ). Сам факт новой встречи в Европе обсуждался на прошлой межафганской встрече в Дохе (см. “Ъ” от 9 июля), где присутствовал и «Талибан». Однако власти Афганистана заговорили о совершенно другом формате — прямых переговорах между Кабулом и «Талибаном».

Предпосылок для подобного поворотного момента в афганском урегулировании пока нет, и талибы уже поспешили опровергнуть свою готовность говорить с Кабулом напрямую. Буквально одновременно с полным оптимизма выступлением афганского президента представитель «Талибана» Забихулла Муджахид повторил уже не раз оглашенную позицию движения: что диалог с Кабулом, который талибы считают «марионеткой», станет возможен только тогда, когда его «кукловод» — Вашингтон — представит четкий график вывода своих войск из Афганистана.

Не менее скептически и даже раньше талибов отреагировал на заявления афганской стороны и спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад. «В Кабуле много болтают насчет межафганских переговоров (между правительством и талибами.— “Ъ”),— написал он в своем Twitter.— Поясняю, что они начнутся после того, как мы закончим с нашими соглашениями (между США и талибами.— “Ъ”)». Американский дипломат также уточнил, что в будущем в переговорную команду будут включены не только «высокопоставленные правительственные чиновники», но и «представители ключевых политических партий, гражданского общества и женщин».

«Перед выборами Ашраф Гани вынужден приписывать себе достижения в мирном урегулировании,— сказал “Ъ” директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.— Впрочем, не исключено, что между правительством и талибами вскоре действительно состоятся закрытые встречи, но талибам очень не хотелось бы, чтобы о них стало известно публике».

Господин Нессар также уточнил, что у Ашрафа Гани больше нет возможности переносить выборы, ссылаясь на те или иные причины, как он уже делал дважды. Дело в том, что 13 из 17 соперников Ашрафа Гани по предвыборной гонке (среди них, например, частый гость московских мероприятий по Афганистану Ханиф Атмар) в мае сформировали Совет кандидатов в президенты и призывали своих сторонников выступить против необоснованного переноса выборов. Эти акции пока ограничивались перекрытием дорог в Кабуле и пригородах, но если выборы перенесут вновь, то протесты могут принять более жесткий характер.

Впрочем, сорваться президентские выборы могут и по другим причинам — например, из-за недостатка финансирования. «Я общался с сотрудниками афганского избиркома, и они говорили, что денег на выборы им пока не выделили,— говорил Омар Нессар.— Они рассчитывали получить поддержку от западных стран, но дипломаты на закрытых встречах говорят, что ее не будет потому, что правительство так и не провело необходимые реформы. Если эти деньги все же придут, но за две недели до выборов — к ним просто не успеют подготовиться».

Другая угроза для выборов — усиление террористической активности талибов. Вчера при взрыве и нападении боевиков на офис Амруллы Салеха (близкий соратник Ашрафа Гани) были убиты 2 человека, еще около 25 ранены. Многочисленными терактами запомнились и прошлогодние парламентские выборы (см. “Ъ” от 23 октября 2018 года). Тем не менее активность еще одного сильного кандидата — главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы указывает, что афганские политики настроены серьезно. Вчера господин Абдулла также выступил со сторонниками, раскритиковав действующего президента и пообещав принести ощутимые изменения в жизнь простых афганцев.

Однако эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что вся предвыборная риторика Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы может оказаться простой формальностью. «Объявления об отмене выборов не было, а значит, за два месяца нужно начинать избирательную кампанию,— сказал он “Ъ”.— При этом ни один афганский политик, включая президента Гани, не может гарантировать проведение выборов. Это зависит от Запада, а Запад не станет оказывать помощь в их проведении до того, как образуются некие контуры соглашения Вашингтона с талибами. И только после него можно будет говорить о формировании нового временного правительства Афганистана». Что, по мнению эксперта, само по себе исключает проведение выборов.

Кирилл Кривошеев