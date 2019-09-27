Цена на нефть Brent упала ниже $61 впервые после атаки на саудовские НПЗ

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $61 впервые с момента атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), следует из данных Интерконтинентальной биржи. В ходе торгов она достигала $60,84 за баррель. К моменту написания новости цена нефти подросла до $62,41.

14 сентября два НПЗ в саудовских городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. После инцидента Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50%. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в происшедшем Иран, иранская сторона обвинения отрицает. 18 сентября министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру.

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана, а также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток. 24 сентября он также объявил с трибуны Генассамблеи ООН, что настроен на жесткое противостояние с Ираном, которое включает любые сценарии.

Об обострении конфликта между США и Ираном читайте в материале “Ъ” «Иранский кризис переехал в Нью-Йорк».