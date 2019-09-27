МОК не обсуждал с WADA отстранение России от Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не общался с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу возможного отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио, сообщил глава комитета Томас Бах. Он пояснил, что в 2018 году изменились правила рассмотрения подобных ситуаций и сначала обстоятельства дела должно изучить WADA, а после него — Спортивный арбитражный суд (CAS).

«WADA сейчас начало новый процесс, по итогам оно примет решение, которое МОК будет полностью уважать. Сейчас я не могу спекулировать относительно того, что решит WADA по итогам разбирательства»,— сказал во время пресс-конференции господин Бах (цитата по ТАСС). Он напомнил, что за прошлый инцидент с Олимпийскими играми в Сочи Россия уже понесла наказание. Новая проблема требует «свежего взгляда».

Напомним, на прошлой неделе журналист немецкого телеканала ARD сообщил, что Россия подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей WADA. Позже был официально инициирован вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу. Исполком WADA не сообщал, о каких конкретно «несоответствиях» в базе данных идет речь. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что участие российской команды в будущих Играх в Токио может оказаться мод угрозой. Сложившуюся ситуацию он считает «очень серьезной».

О новом допинговом скандале — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».