WADA инициировало рассмотрение статуса РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу. Это решение было принято после появившейся в СМИ информации о том, что Россию заподозрили в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В РУСАДА говорят, что не имеют к пробам лаборатории никакого отношения.

Статус РУСАДА обсуждался на сегодняшнем заседании исполкома WADA в Токио. Россия в течение трех недель ответит WADA по поводу предполагаемых проблем с переданными агентству допинг-пробами, заявил ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков. «WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года»,— пояснил господин Хрычиков.

Гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая утверждает, что российское агентство полностью соответствует кодексу WADA. По ее словам, за два года прошло уже два аудита РУСАДА. «Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью. С другой стороны, есть документы — международный кодекс, стандарты — и, согласно им, РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения — ни к лаборатории, ни к образцам»,— добавила глава агентства.

О новых обвинениях в адрес России читайте в публикации “Ъ” «Российский допинг вновь начинает действовать».