Глава Олимпийского комитета России опасается отстранения сборной от Игр-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия российской команды на Олимпийских играх 2020 года в Токио окажутся под угрозой, если ответственным организациям не удастся опровергнуть подозрения в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщается на сайте комитета, господин Поздняков считает сложившуюся ситуацию «очень серьезной» для российского спорта.

Ранее после информации СМИ о манипуляциях Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу. В Кремле заявили, что спортивные власти России ответят на обвинения WADA в течение установленного в три недели срока.

«За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких- либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории,— сказал господин Поздняков.— В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году».

Глава ОКР подчеркнул, что комитет приложил много усилий для возвращения доверия мирового сообщества к российским спортсменам и не имеет отношения к причинам произошедшего. Господин Поздняков высказал надежду, что ответственные стороны оперативно дадут убедительные ответы на вопросы WADA.

Напомним, на прошлой неделе журналисты немецкого телеканала ARD сообщили, что Россия подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей WADA, позже вопрос лишении РУСАДА статуса был инициирован официально. Исполком WADA не сообщал, о каких конкретно «несоответствиях» в базе данных идет речь.

Подробности — в материале “Ъ” «РУСАДА опять лишают статуса».