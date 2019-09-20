СМИ: WADA подозревает Россию в манипулировании данными московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

«Россия подозревается в манипулировании данным московской лаборатории (были представлены WADA в начале года). Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA на заседании в Токио на следующей неделе. Процедура "несоблюдения" уже запущена»,— написал журналист в Twitter.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, комментируя это сообщение, призвала дождаться официальной информации. «На ближайшем исполкоме WADA, который состоится в понедельник, будет промежуточный рапорт. Гипотетически по срокам комитет по соответствию соберется в конце октября, а в ноябре уже будет рекомендация исполкома, как действовать WADA в отношении РУСАДА»,— сказала она «РИА Новости».

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Напомним, в начале июля WADA сообщило, что считает наиболее подозрительными почти 300 допинг-проб российских спортсменов. К такому выводу специалисты организации пришли в ходе изучения данных, изъятых из московской лаборатории. Минспорт пообещал дисквалифицировать спортсменов в случае нарушений. После проверки уже отстранили нескольких российских штангистов.

Подробности о ситуации — в материале “Ъ” «Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение».