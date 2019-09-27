«Аэрофлот» вернул клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы Анапы и Краснодара

Владельцы золотых карт «Аэрофлота», которые купили билеты экономкласса, могут снова бесплатно попасть в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы, сообщил журналистам представитель компании. Изменения вступают в силу 28 сентября.

«Решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с ООО "Базэл Аэро", оператором этих аэропортов (их контролируют структуры бизнесмена Олега Дерипаски.—“Ъ”). Также без изменений будет продолжено предоставление этой услуги в аэропорту Сочи, ограничения в котором только планировалось ввести»,— сказал представитель «Аэрофлота» (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в августе «Аэрофлот» ограничил клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы 18 городов (Анапа, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Саратов, Хабаровск и Якутск). Перед этим компания поставила региональным аэропортам ультиматум и потребовала снизить цены на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое. Компания пригрозила прекратить оплачивать обслуживание своих пассажиров в лаунжах.

19 сентября «Аэрофлот» возобновил владельцам золотых карт доступ к бизнес-залам аэропортов Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, входящим в «Аэропорты регионов». По словам источника “Ъ”, «Аэропорты регионов» пошли на уступки авиакомпании.

Подробнее об ультиматуме — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" давит на бизнес-залы».