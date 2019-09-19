«Аэрофлот» вернул клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы «Аэропортов регионов»

«Аэрофлот» возобновил доступ участников бонусной программы «Аэрофлот бонус» золотого уровня к бизнес-залам аэропортов Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, входящим в «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Обслуживание возобновится в полном объеме с 20 сентября.

Ранее авиакомпания прекратила обслуживание владельцев золотых карт в бизнес-залах этих аэропортов, а также аэропортах Анапы, Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Магнитогорска, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска. В качестве компенсаций участники бонусной программы, купившие билеты в экономкласс и вылетающие из этих аэропортов, получают бонусные 3 тыс. миль.

Близкий к «Аэрофлоту» источник “Ъ” пояснил, что «Аэропорты регионов» пошли на уступки авиакомпании, требовавшей снизить цену обслуживания в бизнес-зале. Холдинг «принял решение снизить стоимость обслуживания пассажиров в своих бизнес-залах до приемлемого уровня».

В «Аэропортах регионов» говорят, что новые условия сотрудничества с «Аэрофлотом» взаимовыгодны для сторон. «Мы договорились с "Аэрофлотом" о совместной работе и проектах по развитию рынка пассажирских авиаперевозок. В том числе, мы достигли соглашения по взаимно интересным условиям обслуживания пассажиров авиакомпании в бизнес-залах аэропортов холдинга при обеспечении необходимых объемов пассажиропотока. Согласованные условия обеспечивают необходимую коммерческую рентабельность и для аэропортов, и для авиакомпании»,— отметили в холдинге.

Напомним, “Ъ” сообщал, что «Аэрофлот» поставил региональным аэропортам ультиматум и потребовал снизить цены на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое. Компания пригрозила прекратить оплачивать обслуживание своих пассажиров в лаунжах.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" давит на бизнес-залы».