«Аэрофлот» ограничит доступ клиентам с золотыми картами в бизнес-залы аэропортов 18 городов

«Аэрофлот» с 15 сентября ограничит клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы аэропортов 18 городов: Анапа, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Саратов, Хабаровск и Якутск.

Как говорится в клиентской рассылке компании, в качестве компенсации пассажирам рейсов «Аэрофлота», «России» и «Авроры» из этих городов будут начислены 3 тыс. миль.

Ранее “Ъ” сообщал, что «Аэрофлот» поставил региональным аэропортам ультиматум и потребовал снизить цены на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое. Компания пригрозила прекратить оплачивать обслуживание своих пассажиров в лаунжах. 15 августа «Аэрофлот» отменил бесплатное обслуживание в экономклассе для владельцев золотых карт в Архангельске и Магнитогорске.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" давит на бизнес-залы».