Борьба за частоту ОСАГО МВД пока не определилось, с какой периодичностью штрафовать нарушителей без полиса

Масштаб потерь, которые понесут недисциплинированные автовладельцы после введения в действие системы для проверки ОСАГО с помощью камер, зависит от позиции МВД. В ведомстве решают, как часто накладывать санкции на нарушителей: за проезд под каждой камерой, раз в день или реже. Штраф за отсутствие полиса, напомним, составляет 800 руб. МВД и страховщики должны принять решение в течение полугода: система контроля полисов уже функционирует, но штрафов пока не присылает — правительство собирается перевести ее в «боевой» режим будущей весной.

Система проверки наличия полиса ОСАГО с помощью камер, напомним, тестируется в Москве с августа: водители пока получают не штрафы, а уведомительные письма о необходимости оформить страховку. В общей сложности за два месяца адресатам направлено 11 тыс. таких уведомлений. В «боевой» режим систему переведут весной 2020 года, об этом ранее говорил вице-премьер Максим Акимов.

Однако вопрос, какие потери понесут ОСАГО-уклонисты, пока остается открытым. В августе вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заместитель главы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов спросили у МВД, с какой частотой будут штрафовать нарушителей — за проезд под каждой камерой или раз в сутки. Это весьма важный вопрос.

Сейчас в Москве действует 1,66 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений. При этом каждый из них фиксирует 20–25 тыс. проездов автомобилей ежедневно. Господину Нилову ответил первый заместитель главы МВД Александр Горовой (“Ъ” ознакомился с письмом). Текущая редакция КоАП, говорит он, не исключает повторного привлечения к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО водителя, который ранее был за это уже наказан. Причем это не может расцениваться как наказание за одно и то же нарушение. Однако, считают в МВД, нужно определить «критерий, на основании которого будет исчисляться время, необходимое и достаточное» для покупки ОСАГО.

Напомним, существует два состава, предусмотренные ст. 12.37 КоАП: часть первая (управление автомобилем с просроченным полисом, штраф — 500 руб.) и часть вторая (невыполнение обязанности по страхованию автомобиля, штраф — 800 руб.). Теоретически за каждый проезд под камерой автовладельцу должен приходить 800-рублевый штраф, но невыполнение обязанности по страхованию автомобиля — это длящееся нарушение, поэтому штраф за него собственнику придет только один раз, если исходить из текущей редакции КоАП, поясняет “Ъ” источник, знакомый с подготовкой ответа МВД. Сколько времени должно быть отведено автовладельцу на исполнение своей обязанности — непонятно, этот вопрос пока «дискуссионный», говорит собеседник “Ъ”. Возможно, что поправки для уточнения потребуются внести в сам кодекс.

«На этапе эксперимента направляется одно письмо в день,— заявил “Ъ” директор по информационным технологиям Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин.— Дальнейшая правоприменительная практика прорабатывается ответственными органами. Этот вопрос находится за пределами нашей компетенции».





В РСА ранее рассказывали, что из всех получивших письма водителей только 0,39% обратились за разъяснениями в союз, в половине случаев полисы у них были поддельные.

Штраф точно не должен приходить с каждой камеры, считает Ярослав Нилов. «Даже если представить ситуацию, что водитель сразу поехал оформлять ОСАГО, то новый полис начнет действовать только на следующий день,— говорит он.— А если это выходной? Если до ближайшей страховой компании ехать далеко? Все эти нюансы нужно учитывать — водителям нужно дать время на выполнение своей обязанности». Его поддерживает и адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Надо законодательно ограничить количество наказаний за это правонарушение».

Как рассказывал “Ъ”, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о втором этапе реформы ОСАГО: вводятся новые коэффициенты для расчета цены полиса, привязанные в том числе к количеству совершенных нарушений ПДД. Нарушения, зафиксированные камерами, учитываться не будут, пояснили в Минфине. Законопроект планируется принять в первом чтении в октябре.

Иван Буранов