Алгебра и основы телематического анализа

Минфин готовит второй этап реформы ОСАГО. Речь идет о четырехкратном увеличении лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также об отмене влияющих на цену полиса коэффициентов мощности и территории использования автотранспортных средств — при одновременном введении учета манеры вождения при телематическом контроле и частоты грубых нарушений ПДД. Впрочем, споры при принятии поправок, скорее всего, развернутся вокруг других норм: ЦБ намерен ограничить сверхдоходы страховщиков, а страховое лобби надеется убедить регулятора в необходимости повысить верхнюю планку цен на ОСАГО.

Запланированное на осень принятие Госдумой поправок о втором этапе реформы «автогражданки» будет проходить в условиях жарких дискуссий заинтересованных сторон. Такой прогноз дал на завершившемся вчера Московском финансовом форуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, речь, в частности, пойдет о контроле ЦБ за сверхдоходами страховщиков по обязательным видам страхования и о предложениях не учитывать амортизацию автомобиля при компенсации ущерба деньгами (сейчас износ транспортных средств не учитывается только при возмещении ремонтом).

Первое чтение правительственных поправок к закону об ОСАГО ожидается в конце сентября.

Законопроект предполагает увеличение с 500 тыс. до 2 млн руб. лимита выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших при ДТП. Кроме того, с 1 января 2020 года из расчета цены полиса должен исчезнуть территориальный коэффициент, а с 1 октября 2020-го предполагается и отмена коэффициента мощности авто. Взамен страховщики получат право при определении цены полиса внутри тарифного коридора ОСАГО учитывать характеристики вождения (резкость ускорения, торможения, перестроения, частоту и длительность использования автомобилей — все это будет определяться специальным телематическим устройством), а также неоднократные грубые нарушения (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, вождение в нетрезвом виде).

Как сообщил на форуме замминистра финансов Алексей Моисеев, обновленная система тарифов ОСАГО позволит снизить цену полиса «в три-четыре раза» для аккуратных водителей — прежде всего если в их автомобиле будет установлено телематическое устройство (за чей счет это будет происходить, пока не определено).

По словам замминистра, для водителя младше 50 лет и с безаварийным стажем более 30 лет полис по итогам реформы может подешеветь до 2,5 тыс. руб. (сейчас в среднем по стране он стоит примерно 5,4 тыс. руб.).

Отметим, что страховое лобби намерено убедить ЦБ в необходимости разрешить страховщикам повышать тарифы существеннее, чем предполагается. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс напоминает, что сейчас коэффициенты мощности и территории позволяют превышать базовую ставку тарифа в три раза, после отмены его можно будет поднять лишь в 1,8 раза. По оценке исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, сейчас «сильно аварийный» водитель может купить полис за 23–25 тыс. руб. По новой системе полис обойдется ему в 16 тыс. руб.— по его словам, такое снижение с точки зрения аккуратных водителей выглядит некорректным.

На форуме свою систему индивидуализации тарифа предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Замглавы управления контроля финансовых рынков ведомства Марина Пищулина сообщила, что оно считает необходимым изменить систему ОСАГО — «привязывать» полис не к автомобилю, а к водителю. В ФАС считают, что у ОСАГО должны быть лишь два коэффициента — категории транспортного средства в водительском удостоверении и страховой истории водителя. Это избавит водителей от необходимости покупать полисы на каждый свой автомобиль, а также упростит формирование цены ОСАГО. Представители Минфина и ЦБ с этим не согласились. По словам Алексея Моисеева, такие изменения ухудшат положение семей с одним автомобилем. Сейчас они покупают один полис, в случае же реализации подхода ФАС страховки надо будет приобретать на каждого водителя в семье. Как пояснил замминистра, правительство по итогам дискуссии поддержало позицию Минфина и ЦБ о том, что переход к полисам на водителя в целом является правильной идеей, «но в настоящий момент это привело бы к значительному удорожанию этой услуги для подавляющего большинства российских граждан».

Татьяна Гришина