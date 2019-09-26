Реформа ОСАГО уходит от камер

Финансовый комитет Госдумы рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, запускающий новый этап реформы ОСАГО. Речь, в частности, идет о введении новых коэффициентов к цене страховки, привязанных к стилю вождения и к частоте грубых нарушений правил дорожного движения. В Госдуме эти надбавки, предоставляющие компаниям больше свободы при определении цены полиса, уже назвали «коэффициентами страховщика» и обещают обсудить необходимость их введения дополнительно. В Минфине намерены отстаивать нововведения, поясняя, что нарушения, зафиксированные дорожными камерами, при применении коэффициентов учитываться не будут.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о втором этапе реформы ОСАГО. Его рассмотрение на пленарном заседании запланировано на 15 октября.

Напомним, первый этап реформы стартовал 9 января 2019 года — он заключался в расширении тарифного коридора базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также в реформе коэффициента «бонус-малус» (с апреля этого года). На втором этапе, который должен начаться 1 января 2020 года, планируется увеличение с 500 тыс. до 2 млн руб. лимита выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших при ДТП. Кроме того, из расчета цены полиса должен исчезнуть территориальный коэффициент, а с 1 октября 2020-го предполагается отмена и коэффициента мощности авто. Взамен страховщики получат право при определении цены полиса внутри тарифного коридора учитывать характеристики вождения (резкость ускорения, торможения, перестроения, частоту и длительность использования автомобилей — все это будет определяться специальным устройством), а также неоднократные грубые нарушения (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, вождение в нетрезвом виде).

Впрочем, принятие всех этих положений именно в таком виде — дело еще не решенное. Рекомендовав проект для одобрения палатой в первом чтении, финансовый комитет оставил за собой право обсудить его спорные положения во втором. «Комитет считает, что установление открытого перечня фактов, которые у каждого страховщика могут варьироваться в зависимости от его политики и которые в конечном счете будут влиять на цену договора, требует дополнительного обсуждения»,— говорится в заключении комитета.

Правовое управление Госдумы также поставило под сомнение необходимость предоставления страховщикам свободы в распоряжении новыми коэффициентами.

Комментируя в своем заключении заявленную правительством цель проекта (установление «справедливой стоимости страхового полиса»), управление отметило, что расчеты, подтверждающие возможность ее достижения, не представлены.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев на заседании комитета пояснил механизм установления коэффициентов для индивидуализации тарифа — речь идет о грубых нарушениях, оформленных непосредственно сотрудниками ДПС, а не о тех, что фиксируются дорожными камерами. Со своей стороны, зампред ЦБ Владимир Чистюхин заверил депутатов, что регулятор пока не планирует отказаться от тарифного коридора, то есть страховщики не смогут бесконечно повышать тарифы.

Тем не менее ожидается, что именно эти «коэффициенты страховщика» станут темой для дискуссии при принятии поправок Госдумой. Страховое лобби уверено, что коэффициенты — это рыночный механизм. «Вопрос в том, вернемся ли мы на два года назад, когда доступность ОСАГО была ограниченной, страховщики уходили из регионов, росло число жалоб, продукт был неинтересен одной стороне и неудобен другой»,— размышляет президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По его словам, использование рыночных механизмов в реформе ОСАГО себя оправдало. В РСА прогнозируют, что новый этап реформы еще снизит цену полиса для «хороших» водителей — с января снижение средней цены страховки уже составило 5%.

Татьяна Гришина