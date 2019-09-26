Импичменту предшествовал информатор

Новый виток Ukrainegate: в США опубликовано письмо информатора, который обвинил Дональда Трампа в превышении полномочий. Именно этот документ спровоцировал демократов начать процедуру импичмента американского президента. Разведчик до сих пор остается анонимным. Известно только, что он нанял адвоката, чтобы через него общаться со всеми органами власти.

На сайте комитета по разведке опубликована жалоба, после которой и начался скандал вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это девятистраничный документ, датированный 12 августа. В начале разведчик оговаривается, что он не был свидетелем переговоров, но шесть источников в администрации президента рассказали ему подробности. “Ъ FM” приводит самые значимые фрагменты документа:

«От многих сотрудников американского правительства я узнал, что президент США использует свои полномочия, чтобы попросить иностранное государство вмешаться в президентские выборы 2020 года. Он надавил на зарубежное государство, чтобы там возбудили расследование против его домашних политических оппонентов. Личный адвокат президента — мистер Рудольф Джулиани — центральная фигура в этом вопросе. Генпрокурор Уильям Барр тоже оказался в этом замешан.

Белый дом пытался ограничить доступ ко всем записям июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Из привычного хранилища стенограмма была перенесена в базу данных повышенной секретности.

Я также узнал от многочисленных американских чиновников, что примерно 2 августа, после разговора Джулиани путешествовал в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников Зеленского, Андреем Ермаком. Они также сказали мне, что Джулиани в частном порядке обращался к разным другим советниками Зеленского, включая главу офиса президента Украины Андрея Богдана и главу службы безопасности Ивана Баканова.

Члены комитета по разведке Сената после публикации жалобы вызвали на слушания исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра. Во вступительном слове он поблагодарил информатора за храбрость и назвал ситуацию беспрецедентной. После этого глава комитета, демократ Адам Шифф попытался задать ему несколько вопросов:

— Я бы хотел выразить поддержку нашему источнику. Прочитав его обращение, мы были удивлены тем, что многие обвинения в его жалобе основаны на разговоре президента США и другого зарубежного лидера. У исполнительной власти есть привилегии, чтобы запретить использование таких материалов. У меня не было возможности этим пренебречь. Мы были вынуждены обратиться к юристам Белого дома, чтобы понять, можем ли мы работать с этими документами. Поэтому мы не могли оперативно передать вам сведения. Я не знаю других случаев, когда жалоба от источника затрагивала бы такие чувствительные вопросы. Мне кажется, ситуация беспрецедентна. — Согласны ли вы с тем, что в жалобе описаны серьезные нарушения со стороны президента США? — Источник обвиняет его в этом. Не мне и не комитету по разведке решать, как президенту проводить внешнюю политику и как общаться с президентами других стран, сэр. — Я не спрашиваю вас о внешней политике, я спрашиваю, есть ли в жалобе обвинения президента в серьезных нарушениях. Не в этом ли заключается тема обращения? И еще одно: ваш генерал называет эти сведения правдивыми. Вы тоже считаете их правдивыми? — Я не критикую решение своего генерала назвать жалобу правдивой. Моя задача была понять, действительно ли было это сообщение повышенной важности, чтобы я в семидневный срок был обязан передать его Сенату. — Так вы считаете сообщение правдивым? — Не мне судить, сэр.

Накануне стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского опубликовали. Американский президент просил своего украинского коллегу разобраться в уголовном деле, фигурантом которого был сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Сейчас политик — главный конкурент Трампа на президентских выборах в следующем году. Именно поэтому демократы считают, что президент превысил свои полномочия.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев считает, что скандал будет сопровождать всю предвыборную кампанию Дональда Трампа: «Во-первых, мы с интересом узнали, что есть некое лицо, некий цензор в системе американской разведки, который сидит и читает все эти транскрипты, тексты, имеет возможность сверять их и потом все это сливать в прессу, или катать жалобу. Явно партийная бумага сторонника демократической партии, конечно, направлена против действующего президента. Демократы все равно в данной ситуации импичмент до конца довести не смогут. Сенат никогда не пропустит все их эти расследования и проголосует “против”.

Но для них, мне кажется, не это важно, а важно то, что они получат право официального расследования и будут опять полоскать все это “грязное белье”, требовать документы и портить избирательную кампанию Трампу».

Как пишет CNN, сам информатор также готов встретиться с конгрессменами лично, но поставил условие: его адвокат также должен владеть засекреченной информацией, чтобы в полной мере владеть обстоятельствами дела. Утверждается, что сенаторы назвали просьбу разумной.

Дональд Трамп уже заявил, что хочет знать источники информатора. «Это близко к шпионажу. Вы же знаете, что мы делали в прежние времена, когда мы вели себя разумно по отношению к шпионам и предательству, так? Мы поступали немного иначе, чем сейчас»,— сказал американский президент, слова которого приводит The New York Times.

Иван Якунин