Онкопрепарат приняли нелегально

Сотрудники ФСБ и МВД провели операцию, направленную на противодействие серым поставкам препаратов для онкобольных. Коммерсанты попались на контрольной закупке достаточно дорогого препарата «Китруда» (Keytruda) — противоопухолевого средства для неоперабельных пациентов. Защита обвиняемых, двое из которых по решению суда отправлены в СИЗО, заявила “Ъ”, что вся их вина заключается в том, что упаковка и инструкция к препарату не были русифицированы.

Контрольную закупку на сайте Evro-apteka.org сделали сотрудники полиции. За 107 тыс. руб. ими был приобретен иммунотерапевтический препарат для неоперабельных онкобольных Keytruda. При этом упаковка и инструкция к препарату оказались не русифицированы, что и вызвало подозрения в том, что лекарство поставлено в Россию неофициально.

Минздрав зарегистрировал препарат «Китруда» в ноябре 2016 года, а в государственный реестр лекарственных средств он был включен в феврале 2018 года. Сейчас «Китруда», включенный также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, абсолютно легально продается в нашей стране. Цены на флакон (4 мл) в Москве колеблются от 63 тыс. руб. до 315 тыс. руб. До этого производимое в Ирландии лекарство попадало в Россию лишь неофициальными путями, и достать его было очень трудно.

По версии защиты, несколько лет назад в Москву и Нальчик его начал переправлять из Дюссельдорфа уроженец Кабардино-Балкарии Мурад Балахов. В Германию он перебрался еще в 2012 году и имел вид на жительство в этой стране. Однако весной 2019 года он от него отказался и вернулся на родину, где вместе с братом Казбеком и открыл интернет-аптеку. В Москве их представителем оказался некто Александр Балакин, который, собственно, и отвечал за прием товара из Германии и доставку по Москве.

Александра Балакина взяли в столице, а его предполагаемых сообщников — Мурада и Казбека Балаховых — в Нальчике. Причем, когда правоохранители пришли брать Балахова-младшего, тот, по версии адвокатов, подумал, что силовики ошиблись адресом. По его словам, в соседнем подъезде уже давно торгуют наркотиками, но оказалось, что чекистам и полицейским нужен именно поставщик лекарств. В МВД отмечают, что во время обысков у задержанных было изъято более 200 единиц медицинских препаратов, в том числе незарегистрированных, компьютерная техника, электронные носители информации, а также финансово-хозяйственная документация.

По ходатайству ГСУ Следственного комитета России по Москве, возбудившего уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств организованной группой), Останкинский райсуд столицы отправил господина Балакина под домашний арест, против которого не возражал ни он сам, ни его защита. А братьев Балаховых следователь попросил поместить в СИЗО, против чего суд возражать тоже не стал. Сами они и их защита просили о домашнем аресте, утверждая, что ни скрываться, ни препятствовать расследованию не намерены. Отметим, что по инкриминированной статье обвиняемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

«Привозя из Германии редкое в России лекарство, мой подзащитный реально помогал людям, страдающим онкозаболеваниями, и не знал, что за такой вид деятельности предусмотрена уголовная ответственность,— заявил “Ъ” адвокат Заур Омаров, представляющий интересы Мурада Балахова.— Я считаю, что в данном случае за содеянное ими предусмотрена несоизмеримая ответственность. Но мы надеемся, что суд во всем объективно разберется».

Олег Рубникович