РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России

Для реализации закона «о суверенном рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая будет внедрять системы фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях российских операторов связи. Компанию возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщают источники РБК.

«В рамках пилотного проекта ГРЧЦ (ФГУП «Главный Радиочастотный Центр».— “Ъ”) планирует до конца 2019 года полностью покрыть системами DPI весь Уральский федеральный округ. Интегратором назначена ДЦОА — она занимается поставкой и внедрением DPI на сетях всех операторов, оборудование разработано компанией «РДП.РУ»,— сказал источник.

По словам собеседников РБК, оборудование от «РДП.РУ» устанавливают на сетях всех крупнейших операторов связи в Уральском федеральном округе, оно уже установлено в Екатеринбурге. Предполагается, что будет использоваться устройство EcoNATDPI. Оно позволит фильтровать трафик и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов. В пилотном проекте задействованы «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000». Тестирование в основном затрагивает пользователей домашнего интернета. Одновременно с установкой DPI на сетях операторов предусматривают резервную схему работы — механизм Bypass. Затраты на реализацию пилота финансируются из бюджета ГРЧЦ, уточнили источники.

Правительство РФ 25 сентября внесло изменения в положение о Роскомнадзоре, расширив его полномочия в рамках закона о «суверенном рунете». Согласно изменениям, Роскомнадзор сможет централизованно управлять сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности ее функционирования на территории РФ. Глава ведомства Александр Жаров еще в сентябре говорил, что в случае принятия закона Роскомнадзор проведет с операторами связи пилотные испытания по исполнению его требований. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая этого года, закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года (за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года).

Закон предполагает, что в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Блокировкой запрещенного контента будет заниматься Роскомнадзор. Позже участники рынка и РСПП раскритиковали ряд проектов нормативных актов, подготовленных Минкомсвязью для реализации закона. Эксперты высказали мнение, что ряд прописанных в документах правил может привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличить затраты операторов.

Почему бизнес не поддержал проект приказа Минкомсвязи — в публикации “Ъ”.