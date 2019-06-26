Бизнес раскритиковал детали перехода к «суверенному рунету»

Проект приказа Минкомсвязи о реализации закона о «суверенном рунете» вызвал критику со стороны представителей бизнеса, включая «Вымпелком», МТС, Tele2 и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники рынка указали не только на процедурные нарушения размещения актов, но и на тяжелые последствия вступления их в силу — вплоть до миллиардных затрат из бюджета и отзыва лицензий у операторов.

Проект подзаконного акта Минкомсвязи к так называемому закону о «суверенном рунете» (поправки к закону «О связи», подписанные президентом 1 мая 2019 года и вступающие в силу 1 ноября) получил критические отзывы «Вымпелкома», МТС, Tele2 и РСПП, следует из информации на regulation.gov.ru.

Требования проекта приказа Минкомсвязи противоречат действующему законодательству и создают угрозу информационной безопасности России, утверждает в отзыве представитель «Вымпелкома».

При этом модернизация средств связи, о которой идет речь в документе, может стоить десятки миллиардов рублей и потребовать не менее двух лет, оценивает компания.

Ряд операторов связи и собственников технологических сетей связи должны соблюдать еще и требования бюджетного законодательства, продолжают представители оператора, в связи с чем потребуется еще не менее года для утверждения необходимых расходных статей федерального бюджета. «Однако требования предполагается ввести в действие с 1 ноября 2019 года, что автоматически создает угрозу приостановления действия лицензий всех операторов связи с указанной даты и высокий риск нарушения бюджетного законодательства государственными органами и организациями»,— предупреждают в «Вымпелкоме».

Минкомсвязь на это возражает, что документ «не повлечет приостановления действия лицензий и нарушения бюджетного законодательства», а операторы связи уже эксплуатируют соответствующее оборудование.

У участников рынка также есть технические вопросы. Например, один из подпунктов документа говорит, что предельная временная задержка с момента поступления запроса к системе доменных имен до начала доставки ответа должна составлять не более пяти минут. Операторам связи неясно, в связи с чем выбран такой интервал. «В соответствии с любым из применяемых в сети интернет-протоколов подобная задержка недопустима и равносильна разрыву соединения»,— указывают в «Вымпелкоме». У большинства операторов связи показатель предельной задержки при запросе к системе доменных имен составляет менее 8 мс, уточняют в МТС.

Этот пункт наряду с рядом других будет удален из финального варианта проекта, говорится в ответе разработчика документа.

Ранее РБК со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина в Минкомсвязь (также есть у “Ъ”) сообщал, что рабочая группа при комиссии союза раскритиковала ряд проектов нормативных актов, подготовленных к реализации закона о «суверенном рунете».

Дмитрий Шестоперов