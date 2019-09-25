Роскомнадзору расширили полномочия в рамках «суверенного рунета»

Правительство РФ внесло изменения в положение о Роскомнадзоре, расширив его полномочия в рамках закона о «суверенном рунете». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, Роскомнадзор сможет централизованно управлять сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности ее функционирования на территории РФ. Также Роскомнадзор будет определять порядок, сроки и состав предоставляемой операторами связи информации о взаимодействии сетей, о линиях связи, пересекающих границу РФ, правила маршрутизации трафика в случае осуществления централизованного управления сетью.

Ведомству также дали полномочия на безвозмездное предоставление операторам связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 мая этого года подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года (за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года). Закон предполагает, что в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Блокировкой запрещенного контента будет заниматься Роскомнадзор. Позже участники рынка и РСПП раскритиковали ряд проектов нормативных актов, подготовленных Минкомсвязью для реализации закона. Эксперты высказали мнение, что ряд прописанных в документах правил может привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличить затраты операторов.

Почему бизнес не поддержал проект приказа Минкомсвязи, читайте в публикации “Ъ”.