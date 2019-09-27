Шишкану собрали преступное сообщество

Басманный суд Москвы арестовал четверых предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое в Подмосковье несколько лет назад создал и возглавил влиятельный вор в законе Олег Медведев (Шишкан). Они подозреваются Следственным комитетом России (СКР) в причастности к целому ряду особо тяжких преступлений, в том числе похищению и убийству в 2012 году раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи за отказ отдать ОПС земли принадлежавшего женщине племзавода.

Рассмотрению в суде ходатайств СКР о заключении под стражу Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова, Юрия Офицерова и Юрия Григорьева предшествовала забавная сценка. Следователя по особо важным делам при председателе СКР генерал-майора юстиции Валерия Хомицкого, который ведет дела, связанные с Шишканом и поэтому последнее время регулярно бывает в Басманном суде, не узнал на входе судебный пристав, попросивший у него документы. Увидев «корочку», пристав воскликнул: «Ой, Валерий Николаевич, вам туда!» — указав на зал.

Первым рассматривалось ходатайство об аресте Юрия Григорьева, который представился индивидуальным предпринимателем. Генерал Хомицкий сообщил, что уголовное дело о похищении и убийстве раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи было возбуждено в феврале 2012 года. Недавно оно было объединено в одно производство с делом ОПС, возбужденным 24 сентября этого года. Отметим, что в четверг СКР сообщил, что на данный момент следствие считает членами преступного сообщества, помимо его создателя Олега Медведева, еще восемь человек — Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина, Лоретиса Виткаускаса, Михаила Коровина, Юрия Григорьева, Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова и Юрия Офицерова. Четверых первых арестовали ранее — по подозрению, в зависимости от роли каждого, в вымогательстве, убийстве и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 105, ст. 163 и ст. 318 УК РФ). Фигуранты, которым избиралась мера пресечения 26 сентября, являются подозреваемыми в создании ОПС и участии в нем (ч. 1, ч. 2 и ч. 4 ст. 210).

По версии СКР, Шишкан «не позднее 2010 года» создал преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Участники преступной организации, чьи роли были четко определены, занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Руководство структурными подразделениями ОПС Шишкан, по данным СКР, возложил на Гусева, Харькова и других.

В суде генерал Хомицкий указал, что ОПС благодаря мощной материально-технической базе, четкой организации деятельности и наличию оружия (в ходе расследования были изъяты два автомата Калашникова с патронами) установило контроль над действующими в Раменском районе Подмосковья преступными группировками и коммерческими структурами. Члены сообщества и сами создавали юридические лица для получения незаконных доходов.

Представитель СКР также сообщил, что с делом ОПС уже объединены еще 11 уголовных дел, однако их фабулу генерал оглашать отказался. Причастность Григорьева к преступному сообществу, отметил следователь, подтверждается показаниями свидетелей и оперативными материалами. Представитель СКР просил об аресте фигуранта, чтобы тот не мог скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься преступной деятельностью.

Сам подследственный рассказал, что работал в ЧОП, охранявшем базу раменского ФК «Сатурн» (в финансировании клуба, по некоторым данным, принимал участие Шишкан), но уволился в 2015 году. Господин Григорьев сказал, что знаком с другими фигурантами, но ни в каком ОПС не состоял, никого не убивал и никакого оружия не видел. Он заявил о своей готовности сотрудничать со следствием.

Защита, попросив о домашнем аресте для подозреваемого, указала, что следователь не привел доказательств участия Григорьева в ОПС, что подследственный детально отвечает на все вопросы следствия, а кроме того, имеет семью. Тут генерал Хомицкий ответил репликой, что доказательства у него есть, однако в суде он приводить их не будет, чтобы адвокаты «не могли их обозреть». В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Григорьева под арест.

Когда в зале заседаний оказался Дмитрий Гусев, сразу бросился в глаза огромный синяк у него слева на лице. Назвавший себя генеральным директором ООО «Каналсервис» подозреваемый пожаловался, что в результате задержания у него оказались сотрясение мозга, перелом шестого ребра, а сейчас медики проверяют его на разрыв внутренних органов. Адвокат предложил отложить заседание до результатов обследования и доставки медкарты подозреваемого, но получил отказ.

Как выяснилось из слов следователя, Гусев скрылся от правоохранительных органов и был задержан в «другом регионе». Представитель СКР также сообщил, что если Шишкан руководил ОПС и распределял доходы сообщества, то Гусев занимался легализацией преступных средств, в том числе приобретая для главаря земельные участки. Следователь настаивал на заключении подозреваемого под стражу, защита и на этот раз просила о мере пресечения, не связанной с помещением фигуранта в СИЗО, Суд принял решение об аресте подследственного.

По схожему сценарию прошли и два других заседания, которые дали тот же результат: все четверо предполагаемых членов ОПС отправлены в СИЗО до 25 ноября.

Владислав Трифонов