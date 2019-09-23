Убийство раменского депутата обрастает подследственными

Басманный суд Москвы санкционировал арест Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса, которые подозреваются в похищении человека и убийстве. По данным “Ъ”, арестованные стали новыми фигурантами расследования обстоятельств расправы над подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой и членами ее семьи, совершенной в 2012 году. При этом влиятельному вору в законе Олегу Медведеву (в прошлом Шишканову), известному в криминальном мире как Шишкан, новых обвинений на данный момент не предъявлено, хотя сразу после его задержания Следственный комитет России (СКР) заявлял, что он проверяется на причастность к убийству семьи депутата.

Ходатайство об аресте Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса в Басманном суде поддерживал лично старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий. Именно он возглавляет и следственную группу по делу в отношении Олега Медведева. Михаил Коровин и Лоретис Виткаускас являются подозреваемыми по делу: по мнению СКР, они причастны к преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и ч. 4 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК РФ.

Суд согласился с доводами следствия о необходимости заключения фигурантов под стражу и санкционировал их арест до 18 ноября.

Защита подследственных не стала обсуждать фабулу уголовного дела, в рамках которого те арестованы. По данным же источников “Ъ”, Михаил Коровин и Лоретис Виткаускас фигурируют в материалах расследования похищения и убийства в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Как ранее сообщал “Ъ”, госпожа Сидорова была деловым партнером Шишкана, с которым познакомилась в конце 1990-х годов. В свое время она при помощи своего знакомого возглавила совхоз «Раменское». А после того как на базе предприятия было создано ЗАО «Племзавод "Раменское"», стала и его совладелицей. При этом его конечным бенефициаром считался Олег Медведев, сменивший свою прежнюю фамилию Шишканов в конце 1900-х.

В феврале 2012 года ставшая к этому времени районным депутатом госпожа Сидорова исчезла. В ее доме в деревне Малахово были обнаружены следы крови. При этом вместе с хозяйкой исчезли ее муж, сестра и сын. Тела пропавших так и не были найдены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 («Убийство») и ст. 126 («Похищение человека») УК РФ.

Защита Шишкана отмечает, что никаких новых обвинений ему на данный момент не предъявлено. По словам адвокатов, арестованные проходят по другому делу, которое формально не связано с делом в отношении Олега Медведева. Напомним, действия вора в законе, который также был недавно взят под стражу, квалифицированы по недавно появившейся в УК РФ ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет колонии). Олег Медведев, по материалам дела, является одним из лидеров криминального мира России. Проживая в Раменском районе Подмосковья, Шишкан, по данным правоохранительных органов, координировал деятельность преступных группировок, занимался вопросами раздела сфер влияния и активно содействовал сращиванию криминальных структур с органами власти. Также «законник», считает следствие, держал под контролем целый ряд компаний — Раменский ГОК, ООО «Зорька», ООО «Ярмарка» и другие. При участии Шишкана, согласно материалам дела, совершались вымогательства, организовывались торговля оружием, проституция и угоны автомобилей.

Олег Медведев также был известен как меценат и спортивный функционер. Считается, что именно при его непосредственном участии раменский футбольный клуб «Сатурн» вышел из первого дивизиона в премьер-лигу и даже участвовал в еврокубках.

Владислав Трифонов