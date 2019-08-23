Следствие закрепило положение Шишкана

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение влиятельному вору в законе Олегу Медведеву (Шишканову), известному в криминальном мире как Шишкан. Инкриминировать «авторитету» убийства членов семьи подмосковного депутата следствие не стало, ограничившись статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сам Шишкан вину отрицает.

Следственные действия с Олегом Медведевым были проведены в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина» (известен также как «Кремлевский централ»), в который он был определен решением Басманного райсуда. Причем следствие едва успело уложиться в срок, отведенный для данной процедуры по закону.

Несмотря на то что ранее в СКР заявляли о возможной причастности Шишкана к похищению и убийству в феврале 2012 года в деревне Малахово депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи (преступление якобы было связано с борьбой за активы компании «Племзавод Раменское», где работала депутат), следователь инкриминировал Олегу Медведеву только совершение преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет колонии).

Предъявление обвинения “Ъ” подтвердил адвокат Алексей Кирсанов. Как отметил господин Кирсанов, инкриминируемые его подзащитному деяния «абсурдны, так как все эпизоды, изложенные в постановлении следователя, относятся к периоду 1985–2005 годов». Между тем статья, по которой предъявлено обвинение, как отметил адвокат, была введена 1 апреля этого года и не имеет обратной силы. Помимо этого, отметил защитник, в деле нет никакой конкретики и это явно указывает на слабость доказательной базы, которая имеется у следствия. Также адвокат подчеркнул, что подзащитный отвергает все, что ему инкриминируется.

Олег Медведев, расследование деятельности которого возглавляет старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий, считается лидером криминального мира России. В воры в законе его короновали еще в 1992 году, после того как Шишкан отсидел срок за убийство. Проживая затем в Раменском районе Подмосковья, обвиняемый, подозревает следствие, координировал деятельность преступных группировок целого региона, занимался вопросами раздела сфер влияния и сращивания криминальных структур с органами власти. Также «законник», по данным следствия, держал под контролем целый ряд компаний — Раменский ГОК, ООО «Зорька», ООО «Ярмарка» и другие. При участии Шишкана, согласно материалам дела, совершались вымогательства, организовывались торговля оружием, проституция и угоны автомобилей.

С другой стороны, Олег Медведев был известен как меценат и спортивный функционер. Считается, что именно при его участии раменский ФК «Сатурн» вышел из первого дивизиона в премьер-лигу, добившись затем выступления в еврокубках.

Владислав Трифонов