Шаргунов внес в Госдуму законопроект, декриминализирующий «дадинскую» статью

Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, декриминализующий ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»). Сейчас ст. 212.1 позволяет посадить человека в тюрьму за неоднократные нарушения при проведении митингов.

Ст. 212.1 УК РФ стала предметом широкой общественной дискуссии после того, как в конце 2015 года по ней был осужден на три года лишения свободы активист Ильдар Дадин. В начале 2017 года по требованию Конституционного суда России приговор в отношении господина Дадина был отменен Верховным судом. Однако статья по-прежнему действует. В сентябре 2019 года по ней был приговорен к четырем годам колонии фигурант «московского дела» Константин Котов.

По мнению господина Шаргунова, само участие в несанкционированной акции не должно признаваться преступлением независимо от повторности, если человек не совершал насильственных действий. Автор инициативы предлагает также снизить штраф за неоднократное нарушение до 100–500 тыс. руб. Сейчас размер штрафа варьируется от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.

Подробнее об инициативы депутата — в материале “Ъ” «Сергей Шаргунов правит "дадинскую" статью».

Об обвинительном приговоре Константину Котову по «дадинской» статье — в материале “Ъ” «Спящую статью разбудили приговором».