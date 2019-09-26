Глава Juul Labs ушел в отставку на фоне кризиса в индустрии электронных сигарет

Кадровые изменения в производителе электронных сигарет Juul Labs, о которых стало известно 25 сентября, вылились в смену генерального директора. Juul Labs объявила об уходе с этого поста Кевина Бернса. Его сменит Кевин Кростуэйт, до этого занимавший пост директора по развитию в компании Altria, которая является главным инвестором Juul Labs.

Как отмечает Juul Labs в своем заявлении по этому поводу, новый глава обладает 20-летним опытом работы в области управления, бизнес-операций, взаимодействия с акционерами и регуляторами, а также успешно занимался выводом Altria на новые рынки альтернативных систем доставки никотина — электронных сигарет. Решение о смене генерального директора вступает в силу немедленно.

Одновременно компания объявила об изменениях в маркетинговой стратегии: на ближайшее время Juul Labs прекращает размещать какую бы то ни было рекламу (на ТВ, печатную или цифровую) и прекращает лоббистскую деятельность. При этом, подчеркнули в Juul Labs, они продолжают поддерживать и исполнять любые новые федеральные законы, связанные с электронной продукцией для курения.

Смене руководителя и изменению стратегии предшествовало ужесточение позиции американских властей в отношении ароматизированных электронных сигарет, которые специалисты в сфере здравоохранения США связали с многочисленными — более 500 на данный момент — случаями развития у курильщиков болезни легких, в девяти случаях приведшей к смерти заболевшего.

Алена Миклашевская