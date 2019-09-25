Juul Labs может сократить персонал из-за запрета на электронные сигареты в США

Один из крупнейших в мире производителей электронных сигарет, американская компания Juul Labs, готовится провести кадровые изменения и сокращения. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), компания ожидает замедления продаж в связи с заявленным администрацией США намерением запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, чему предшествовало выявление нескольких сотен случаев заболевания легких, в том числе со смертельным исходом, у людей, пользовавшихся такими сигаретами.

В основанной в 2017 году Juul Labs работают около 3,9 тыс. человек, и за последние два года компания активно набирала сотрудников — в конце 2017 года их было всего 225. Сейчас, по данным WSJ из осведомленных источников, компания не намерена отказываться от расширения деятельности, однако она будет меньше брать новых сотрудников и сократит ряд кадровых позиций. На текущей неделе руководство Juul Labs поручило менеджерам подразделений подготовить планы сокращения сотрудников с указанием важных для сохранения должностей. Источники WSJ отмечают, что компания намерена избегать массовых сокращений.

О том, как в США бьют тревогу из-за загадочного заболевания и связывают его с электронными устройствами для курения, читайте в публикации “Ъ”.

Алена Миклашевская