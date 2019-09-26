Аэропорт Барнаула возобновил работу в штатном режиме после инцидента с Boeing

Аэропорт Барнаула утром начал работу в штатном режиме после жесткой посадки Boeing 767-300, сообщили «РИА Новости» в информационной воздушной гавани. «Аэропорт возобновил работу, принято и отправлено уже два рейса из Москвы, вылет обратного рейса в Камрань назначен на 9:30 (5:30 мск)»,— рассказал собеседник агентства.
Как сообщили в правительстве региона, все пассажиры были обеспечены гостиницей и питанием.
В результате жесткой посадки у Boeing загорелось шасси. Пожар потушили примерно через 20 минут после инцидента. Авиакомпания Azur Air пообещала оказать материальную помощь пострадавшим пассажирам.
46 пассажиров обратились к медикам за помощью, сообщили в МЧС. «У 23 диагностированы легкие травмы»,— рассказали там, отметив, что серьезно пострадавших нет.
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