В Барнауле более 45 пассажиров обратились за помощью после жесткой посадки самолета

46 пассажиров самолета, летевшего из Вьетнама и совершившего жесткую посадку в аэропорту Барнаула, обратились к медикам за помощью, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. «У 23 диагностированы легкие травмы»,— рассказали там, отметив, что серьезно пострадавших нет.
В результате жесткой посадки у Boeing загорелось шасси. Из самолета эвакуировали, по разным данным, 331–344 человека. Пожар потушили примерно через 20 минут после инцидента. Авиакомпания Azur Air пообещала оказать материальную помощь пострадавшим пассажирам.
Аэропорт Барнаула возобновил работу в штатном режиме после инцидента.
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