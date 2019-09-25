Дональд Трамп назвал расследования для процедуры импичмента «президентским харрасментом». По его распоряжению Белый дом опубликовал стенограмму разговора с Владимиром Зеленским. Президент США действительно просил его изучить обстоятельства работы сына Джо Байдена на Украине, но никакого вознаграждения американский президент не обещал. Наоборот, судя по формулировкам, украинский лидер сам был рад помочь Трампу. Практически сразу после публикации стенограммы появился комментарий Трампа. Американский президент заявил, что в его просьбе не было никакого давления на украинского коллегу. Ситуацию ведущему Максиму Митченкову в прямом эфире прокомментировал преподаватель Университета Ратгерса Сергей Костяев.

— Есть ли в стенограмме то, о чем говорили демократы? Превысил ли Дональд Трамп полномочия?

— Да, и нужно четко понимать, что до разговора Трамп временно приостановил перечисление средств, уже ассигнованных Конгрессом США в виде военной помощи Украине. После того, как Зеленский сказал, что посмотрел этот транскрипт, они пишут, что это недословное воспроизведение, что все расследования будут проводиться в соответствии с законом и на самом высоком уровне.

— То есть разговор о деньгах мог быть либо до этого разговора, либо после, либо мог быть между какими-то представителями президентов и необязательно в этом моменте?

— Может быть, разговора вообще не было, просто Конгресс принял закон, и было известно, что тогда-то эти деньги поступят. Бац, за несколько дней до разговора с Зеленским Трамп дает указание деньги не переводить, и потом следует данный разговор. То есть важен именно контекст происходящего. Плюс такой момент: президент просит главу иностранного государства «нарыть» некий компромат на сына человека, который, вероятно, может быть политическим оппонентом Трампа. Это очевидное прямое использование должностного положения в целях политической борьбы.

— Судя по одному из фрагментов стенограммы все выглядит довольно невинно, но все-таки вы считаете, что история с подкупом могла быть?

— Дело не в подкупе.

Дело в том, что президент, во-первых, принимает решение отложить перечисление военной помощи, уже ассигнованной Конгрессом, и, во-вторых, в разговоре с главой иностранного государства просит его провести расследование в отношении сына вероятного противника на выборах.





Здесь вопрос именно в том, кто такой Трамп, какую должность он занимает, и какие действия он предпринял.

— Является ли это поводом для импичмента, процедуру которого уже фактически начали?

— Импичмент — это, напомню, процедура выдвижения обвинения в Палате представителей. Импичмент, скорее всего, будет, равно как импичмент был, например, в отношении Клинтона. Другое дело — это отстранение от власти в Сенате, когда председатель Верховного суда будет проводить судебное слушание, а сенаторы будут выступать в качестве членов — жюри присяжных. Здесь другой вопрос: все будут решать опросы общественного мнения. Если рейтинг Трампа будет среди республиканцев падать, если руководство республиканской партии осознает, что Трамп из быка, который тянет их вперед, превратится в некий груз, который нужно скидывать, тогда они проголосуют за отстранение Трампа от власти. В общем, сейчас все зависит от того, как эта история дойдет до американского народа, и что покажут опросы общественного мнения.