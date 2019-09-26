Трехпроцентная опера

В макроэкономические параметры бюджета до 2024 года Минэкономики заложило снижение инфляции до 3% в 2020 году. Это соответствует замедлению динамики внутреннего потребления товаров домохозяйствами вдвое, хотя покупка товаров за рубежом будет увеличиваться темпами 2019 года. Большие доходы граждане потратят на погашение долгов перед банками, которые с 2020 года перестанут расти, полагают в министерстве. Опрошенные “Ъ” экономисты считают, что 3% инфляции в 2020 году могут состояться лишь при снижении доходов граждан и фактическом отсутствии роста ВВП.

Вчера во время встречи президента Владимира Путина с правительством глава Минэкономики Максим Орешкин сообщил о втором за текущий месяц снижении прогноза инфляции на 2019 года — в этот раз на 0,2 процентных пункта, до 3,6%. Уже в первом квартале 2020 года, считают в министерстве, инфляция замедлится до 3% и останется такой до конца года.

Уже по состоянию на 23 сентября, исходя из еженедельных данных о динамике потребительских цен, в ЦМАКП оценили инфляцию в 3,95%, что формально ниже целевого ориентира ЦБ в 4%.

«Отчасти это понятно,— отреагировал вчера на заявление министра Владимир Путин.— Потому что мы знаем: вот этот навес, который образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов, а ЦБ в ожидании вот этих 700 млрд руб. немножко подкрутил макроэкономические показатели, вот и результат — инфляция ниже целевых показателей». Но господин Орешкин пояснил, что расходы бюджета, увеличивающие частное потребление, напрямую исполняются полностью и в срок, а капитальные расходы на инфляцию влияют сильно опосредованно. «Влияние на инфляцию этого фактора ("навеса" в 700 млрд руб.— “Ъ”) носит очень ограниченный характер. В любом случае в конце этого года эти деньги дойдут до экономики, и то, что увидим в начале следующего года, это будет с учетом всех этих тенденций»,— считает глава Минэкономики. «Это не тот масштаб, который приводит к инфляционным последствиям»,— заявил во вторник замглавы Минфина Владимир Колычев.

Прогноз Минэкономики о торможении инфляции до 3%, из которых рассчитан бюджет 2020 года (а значит, и индексация основных социальных выплат), основан на предположении Максима Орешкина о конце кредитного цикла и резком снижении частного кредитования с 20% в 2019 году до 4% в 2020 году. Формально расчеты Минэкономики удовлетворяют пожеланиям Владимира Путина о повышении доходов населения. В 2020 году в базовом сценарии реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей, то есть после выплат процентов по кредитам и погашения тела долга, в отсутствие возможности их рефинансировать) должны вырасти на 1,5% (впервые после четырех лет снижения и двух лет стагнации). Такой рост доходов, предполагают в министерстве, заставит граждан отказаться от наращивания натурального потребления (0,1% в 2020 году против 0,8% в 2019 году), но почему-то только на год, и вдвое снизить темпы потребления отечественных товаров (с 1,3% в 2019 году до 0,6% в 2020 году), но продолжить устойчивыми темпами (5,3%) увеличивать покупку товаров за рубежом, а также на 1% увеличить потребление услуг.

Между тем ЦБ и независимые экономисты ни в 4% роста частного кредита, ни в 3% инфляции в 2020 году не верят. «В следующем году произойдет замедление необеспеченных кредитов с сохранением высоких темпов роста по ипотеке»,— говорила во вторник глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее прогнозировала, что потребительское кредитование будет расти темпами около 10% в год, ипотека — на 20%. С ними соглашается Александр Данилов из Fitch Ratings: «Рост кредитования будет на уровне 15%. К искомым 10% регулятору озвученными мерами прийти будет сложно. Я ожидаю замедления, торможения не будет». Михаил Хромов из ИЭП им. Егора Гайдара убежден: 3% инфляции «в наших условия соответствует угнетенной экономической динамике». С ним в целом соглашаются Дмитрий Белоусов из ЦМАКП и Алексей Ведев из РАНХиГС: такая инфляция достижима лишь в условиях стагнации при жесткой денежно-кредитной политике ЦБ и фискальной консолидации.

Алексей Шаповалов