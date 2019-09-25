Еще три воронежских священника выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Опубликованное на сайте «Православие и мир» открытое письмо в защиту фигурантов так называемого «московского дела» подписали еще три воронежских священнослужителя. Это настоятель Покровского храма в селе Красное иеромонах Петр (Белов), настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского в селе Митрофановка иерей Димитрий Глушков и диакон храма в честь Казанской иконы Божией Матери Павел Трухачев. Ранее в числе первых подписантов оказался настоятель Архиерейского подворья храма Святой Троицы села Новотроевка Белгородской области игумен Агафангелу (Белых), а после к нему присоединились еще семь священников из Черноземья.

В письме священники со всей страны призывают к милосердию по отношению к участникам проходивших в Москве протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, приведших к жестким приговорам. «В отношении фигурантов "московского дела" вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и "массовый беспорядок"»,— указано в письме. На сегодня под ним стоят 182 подписи, сбор продолжается.

О реакции на действия священников читайте в публикации “Ъ” «"Милосердие — это то, к чему мы призываем"».

Владимир Зоркий