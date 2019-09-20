Восемь священников из Черноземья выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Уже восемь священнослужителей из регионов Черноземья вместе с двумя сотнями российских коллег подписали открытое письмо в защиту осужденных по «московскому делу». Оно опубликовано на сайте «Православие и мир».

К подписавшемуся в числе первых настоятелю Архиерейского подворья храма Святой Троицы села Новотроевка Белгородской области игумену Агафангелу (Белых) в Воронежской области присоединились иерей Михаил Васильев из Воронежа и настоятель Михайло-Архангельского храма в селе Воробьевка Игорь Подопригорин, в Липецкой области — настоятель храма Преображения Господня в селе Кривец, иерей Максим Павловский и клирик храма святителей Митрофана и Тихона в Липецке, священник Геннадий Комков.

В Орловской области открытое письмо подписал настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Новой Ботанике Орла, иерей Дионисий Костомаров. Он также руководит молодежным отделом Орловской епархии. В Тамбовской области под письмом подписались клирик Спасо-Преображенского собора в Тамбове, иерей Александр Хекало и заштатный клирик Уваровской епархии, иерей Евгений Большой. Отметим, что сбор подписей под письмом продолжается.

В письме о «московском деле» священники призывают к милосердию по отношению к участникам проходивших в столице акций оппозиции, приведших к жестким приговорам. «В отношении фигурантов "московского дела" вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и "массовый беспорядок"»,— сказано в письме.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе ранее назвал письмо политической декларацией: «В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ,— это политика».

Подробнее о письме священников читайте в материале “Ъ” «Милосердие — это то, к чему мы призываем».

Сергей Калашников