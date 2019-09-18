Белгородский священник выступил в защиту фигурантов «московского дела»

Настоятель Архиерейского подворья храма Святой Троицы села Новотроевка Белгородской области игумен Агафангел (Белых) вместе с пятью десятками священников из других регионов и стран подписал открытое письмо в защиту осужденных по «московскому делу». Оно опубликовано на сайте «Православие и мир». «Московским делом» священники назвали несколько уголовных дел, возбужденных по итогам проходивших в столице акций оппозиции и приведших к жестким приговорам. «В отношении фигурантов "московского дела" вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и "массовый беспорядок"»,– указано в письме. Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал письмо политической декларацией: «В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, – это политика». Отметим, что сбор подписей под письмом продолжает.

Подробнее о реакции священников читайте в материале “Ъ” «"Милосердие — это то, к чему мы призываем"».

Владимир Зоркий