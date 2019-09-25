В Липецкой области ищут бизнес-омбудсмена

Липецкий областной совет депутатов объявил прием предложений о кандидатуре на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщила пресс-служба регионального парламента. Бизнес-омбудсменом может стать постоянно проживающий в Липецкой области гражданин России не моложе 30 лет с высшим образованием. Предложения о кандидатуре могут вносить губернатор, депутаты облсовета, общественные объединения, в уставные цели которых входит «содействие созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности», добавили в пресс-службе. Документы принимаются до 24 октября.

Напомним, пост регионального бизнес-омбудсмена стал вакантным после ухода Владимира Подгорного в апреле 2019 года. В мае глава региона Игорь Артамонов предложил на эту должность кандидатуру бывшего первого вице-губернатора Юрия Божко, однако позже ее отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия у господина Божко предпринимательского опыта. Депутаты все равно пытались утвердить кандидатуру Юрия Божко, однако на сторону господина Титова встала и Генпрокуратура. В итоге бывший первый вице-губернатор Липецкой области в сентябре был назначен Игорем Артамоновым на пост руководителя областного управления лесного хозяйства.

Александр Прытков