По делу о мошенничестве задержан экс-глава района Новосибирской области

В октябре Новосибирский областной суд по иску прокуратуры досрочно прекратил полномочия Евгения Артюхова, занимавшего пост главы района с весны 2018 года, и взыскал с него те самые 1,15 млн руб. «Суд, согласившись с доводами истца о коррупционном поведении главы, несовместимым с занимаемой должностью, удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора, взыскав в пользу РФ денежные средства и досрочно прекратив его полномочия»,— указывалось в сообщении надзорного ведомства.