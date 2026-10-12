По делу о мошенничестве задержан экс-глава района Новосибирской области
12.10.2026, 11:31
В Новосибирской области задержан бывший глава администрации Колыванского района, подозреваемый в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). В ближайшее время экс-чиновнику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По информации источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Евгении Артюхове.
В основу уголовного дела легли материалы УФСБ. Как рассказали в прокуратуре, глава района вмешался в процесс приобретения в госсобственность жилого дома в райцентре Колывань. Чиновник организовал покупку недвижимости по завышенной, по версии следствия, стоимости, а разницу в 1,15 млн руб. якобы присвоил.
В октябре Новосибирский областной суд по иску прокуратуры досрочно прекратил полномочия Евгения Артюхова, занимавшего пост главы района с весны 2018 года, и взыскал с него те самые 1,15 млн руб. «Суд, согласившись с доводами истца о коррупционном поведении главы, несовместимым с занимаемой должностью, удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора, взыскав в пользу РФ денежные средства и досрочно прекратив его полномочия»,— указывалось в сообщении надзорного ведомства.