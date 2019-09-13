Юрий Божко возглавил управление лесного хозяйства Липецкой области

Бывший первый вице-губернатор Липецкой области Юрий Божко возглавил областное управление лесного хозяйства. Об этом сам господин Божко рассказал журналистам после инаугурации избранного губернатора Игоря Артамонова. В должность он вступил 11 сентября.

Ранее депутаты облсовета пытались утвердить господина Божко в должности регионального бизнес-омбудсмена. Пост первого вице-губернатора он покинул в начале года. Кандидатуру господина Божко отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия предпринимательского опыта и опыта в защите прав предпринимателей. После этого облсовет заявил о намерении повторно согласовать кандидатуру, однако после обращения господина Титова в генпрокуратуру РФ выяснилось, что региональный закон о бизнес-омбудсмене содержит положения, которые «с превышением полномочий наделяют региональный представительный орган… правом оценки обоснованности» принимаемых федеральным бизнес-омбудсменом решений. После этого прокуратура обязала внести правки в областной закон о выборе бизнес-омбудсмена

Подробнее о перестановках в руководстве региона — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин