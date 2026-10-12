Новый Уренгой стал лидером в топ-100 городов России по уровню зарплат
12.10.2026, 11:39
Новый Уренгой лидирует в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплаты. Ее средний показатель в крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа достиг 180,3 тыс. руб. — на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (167 тыс. руб.). Такие данные приводит «РИА Рейтинг».
Несмотря на то что в списке есть города с более высокой заработной платой, например Анадырь (238 тыс. руб.) и Москва (194 тыс. руб.), первое место все же занимает Новый Уренгой. За вычетом НДФЛ зарплата в городе превышает стоимость потребительского набора в 5,93 раза. В Анадыре и Москве этот показатель держится на уровне 5,29 и 4,89 соответственно.
Новый Уренгой удерживает лидерство в рейтинге с 2022 года — тогда на среднюю зарплату в 130 тыс. руб. можно было приобрести 5,69 фиксированного потребительского набора.
Потребительский набор — минимально необходимый перечень продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для оценки стоимости жизни. Расчеты основаны на муниципальной статистике о зарплатах на крупных и средних предприятиях за январь–июнь 2026 года, а также на данных Росстата о стоимости фиксированного потребительского набора.