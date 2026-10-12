Новый Уренгой стал лидером в топ-100 городов России по уровню зарплат

Несмотря на то что в списке есть города с более высокой заработной платой, например Анадырь (238 тыс. руб.) и Москва (194 тыс. руб.), первое место все же занимает Новый Уренгой. За вычетом НДФЛ зарплата в городе превышает стоимость потребительского набора в 5,93 раза. В Анадыре и Москве этот показатель держится на уровне 5,29 и 4,89 соответственно.