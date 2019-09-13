Игорь Артамонов думает о заменах

Избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после сегодняшней инаугурации может сменить как минимум треть из своих десяти заместителей. По данным “Ъ-Черноземье”, оставить посты могут Юрий Таран, курирующий социальную сферу, Александр Никонов — госуслуги и Вячеслав Щеглеватых — финансы. Также не исключена смена зама по внутренней политике и куратора АПК в статусе первого зама. Нынешние вице-губернаторы осторожно оценивают свои перспективы, рассчитывая в любом случае задержаться в обладминистрации.



О возможных кадровых изменениях в администрации Липецкой области “Ъ-Черноземье” сообщили источники в региональной власти. После инаугурации избранного губернатора Игоря Артамонова 13 сентября (церемония пройдет в драмтеатре) истечет срок полномочий всех его десяти заместителей. После этого уже вступивший в должность глава региона должен их переназначить.

По словам одного из собеседников “Ъ-Черноземье”, господин Артамонов может не переназначить как минимум трех вице-губернаторов из числа команды предшественника Олега Королева: курирующего образование, культуру, спорт и туризм Юрия Тарана, отвечающего за обеспечение деятельности обладминистрации, мобилизационную подготовку и предоставление госуслуг в МФЦ Александра Никонова и возглавляющего управление финансов Вячеслава Щеглеватых.

«Мои полномочия истекают 13 сентября, как и у всех вице-губернаторов, — рассказал “Ъ-Черноземье” господин Таран. — Пока обсуждаются разные варианты. Думаю, что останусь работать в обладминистрации, но пока не готов сказать, в каком статусе». «В соответствии с законом я сложу полномочия. Дальше — как пойдет, не будем спешить», — сказал “Ъ-Черноземье” господин Никонов. Связаться с господином Щеглеватых не удалось.

Еще два поста в обладминистрации, по словам источника “Ъ-Черноземье”, пока «под вопросом»: оставить на них прежних вице-губернаторов или подбирать новых кандидатов. Речь о первом замглавы региона, курирующем АПК Николае Тагинцеве и отвечающем за внутреннюю политику, в том числе за прошедшие выборы, Александре Костомарове. «Завтра все скажет глава. Будем ждать», — прокомментировал “Ъ-Черноземье” господин Тагинцев. В пресс-службе обладминистрации воздержались от комментариев кадровых перестановок до инаугурации.

Другие пять вице-губернаторов, в том числе четыре, назначенные во время работы господина Артамонова в статусе врио главы региона, с большой вероятностью сохранят свои посты. Это Илья Тузов (строительство, транспорт, дороги), Дмитрий Аверов (экономика и инвестиции), Александр Ильин (здравоохранение), Анатолий Якутин (IT, связь, пресса и PR) и Виктор Русляков (постпред при правительстве РФ).

Игорь Артамонов, напомним, победил на выборах губернатора Липецкой области, получив в единый день голосования 8 сентября поддержку 67% избирателей. Явка в регионе составила порядка 47%.

Сергей Калашников