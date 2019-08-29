В Липецке по требованию прокуратуры внесут правки в закон о выборе бизнес-омбудсмена

Совет депутатов Липецкой области удовлетворили протесты прокурора на отдельные нормы региональных законов, касающихся выборов уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые не соответствуют требованиям федерального законодательства. Как уточнили в региональной прокуратуре, комитету облсовета по законодательству и правовым вопросам поручено подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

Напомним, ранее депутаты облсовета пытались утвердить в должности регионального бизнес-омбудсмена Юрия Божко, покинувшего пост первого вице-губернатора в начале года. Кандидатуру господина Божко отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия предпринимательского опыта и опыта в защите прав предпринимателей. После этого облсовет заявил о намерении повторно согласовать кандидатуру, однако после обращения господина Титова в генпрокуратуру РФ выяснилось, что региональный закон о бизнес-омбудсмене содержит положения, которые «с превышением полномочий наделяют региональный представительный орган… правом оценки обоснованности» принимаемых федеральным бизнес-омбудсменом решений.

О кадровых перестановках в администрации региона после смены губернатора читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов занялся кадрами Олега Королева».

Ирина Лобанова