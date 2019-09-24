Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. По словам председателя Верховного суда Бренды Хейл, к такому решению пришли все 11 судей инстанции, сообщает Sky News.

«Решение посоветовать королеве Елизавете II приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно препятствовало способности парламента выполнять свои конституционные функции»,— сказала госпожа Хэйл. Она добавила, что пророгация была недействительной и работа парламента не может считаться приостановленной.

Напомним, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную господином Джонсоном приостановку работы парламента до 14 октября. При этом премьер-министр отрицал, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом». Высший суд Шотландии признал решение господина Джонсона злоупотреблением властью. После этого рассмотрение дела начал Верховный суд.

Подробности — в материале “Ъ” «Бориса Джонсона проверяют на узурпацию».