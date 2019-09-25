В Петербурге вновь возбудили уголовное дело против генерала МВД Абакумова

В Петербурге вновь возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя по тылу начальника регионального ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова. Следователи добились отмены прежнего решения генерал-майора юстиции Ивана Еремеева, который ранее посчитал возбуждение дела против господина Абакумова преждевременным. На решение, в том числе, повлиял выход ряда расследований в СМИ, сообщает телеканал «78».

“Ъ-СПб” писал, что генерала МВД Абакумова обвиняли по ч.3 ст.327 УК РФ (подделка документов) за возможные махинации с больничным листом. Позже данное уголовное дело отменила городская прокуратура.

По данным СМИ, у Ивана Абакумова помимо поддельной справки о состоянии здоровья также нашли яхту за €1 млн, элитную недвижимость и дорогие автомобили.