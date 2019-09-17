Уголовное дело против генерала МВД о подделке документов отменила прокуратура

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга, государственный советник юстиции 3-го класса Иван Еремеев отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя по тылу начальника регионального ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова, которого обвиняли в подделке документов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, уголовное преследование генерала Абакумова прокуратура признала поспешным.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дело против экс-заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по ч.3 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей) возбудил Следственный комитет по Петербургу. Генерала Абакумова обвиняли в махинациях с больничным листом.