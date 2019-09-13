СКР возбудил дело против генерала МВД по обвинению в махинациях с больничным листом

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей) в отношении действующего генерал-майора внутренней службы, бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова. Инициатором возбуждения дела стало Главное управление собственной безопасности МФД России, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, в материалах дела указано, что 7 июня 2019 года генерал Абакумов обратился в больницу города Тосно Ленинградской области, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления. Согласно медицинским показаниям, он был госпитализирован и позже предоставил в главк заверенную в ведомственном госпитале справку о том, что пробыл в стационаре до 28 июня. Между тем, по версии следствия, 10 июня господин Абакумов отправился на своем автомобиле в Крым, где отдыхал до конца месяца. При этом на срок с 7 по 28 июня ему был предоставлен официальный отпуск, который совпадает по датам с выписанным больничным.

Сообщается, что генерал Абакумов уже пообщался с ведущим его дело следователем, признал факт нарушения, отметив, однако, что, его мнению, оно является незначительным и не заслуживающим внимания СКР.

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