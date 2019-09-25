Выборы готовят к перезагрузке

Центризбирком к парламентским выборам 2021 года переведет государственную автоматизированную систему «Выборы» на новую операционную систему и оборудование отечественного производителя, сообщил “Ъ” начальник управления инновационных технологий в избирательном процессе ЦИКа Георгий Грицай. Центризбирком терпит много DDOS-атак, «надо сделать ГАС "Выборы" неуязвимой для внешнего вмешательства», подтвердила намерения комиссии глава ЦИКа Элла Памфилова. Заказ на соответствующие работы ЦИК разместит в начале 2020 года. В качестве исполнителя рассматривается «Ростех».

ГАС «Выборы» не первое десятилетие обеспечивает избирательный процесс в России: проектные решения, которые в нее заложены, были разработаны в начале 2000-х годов, напомнил Георгий Грицай. По его словам, система работает надежно, но некоторые элементы программного обеспечения выходят из строя. Именно это стало причиной перехода на новую технику. «В тех условиях, в которых сейчас находимся, мы ориентируемся на отечественного производителя. Нам интересны решения российских разработчиков, которые позволят обеспечить тот же уровень надежности, безопасности. Полагаем, он даже будет качественно выше»,— заявил господин Грицай.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила “Ъ”, что Центризбирком терпит много DDOS-атак, поэтому модернизация будет направлена не на внутреннее совершенствование, а именно на внешнюю безопасность: «Надо сделать ГАС "Выборы" неуязвимой для внешнего вмешательства. Мы переведем систему на российское программное обеспечение, обратимся к российским производителям. Но самое главное, надо сделать систему максимально комфортной для всех участников избирательного процесса, чтобы избиратель мог подать заявление, чтобы партии могли сдать отчеты, чтобы никакие документы не терялись»,— отметила госпожа Памфилова.

Георгий Грицай полагает, что новая платформа обеспечит переход ЦИКа на цифровую модель взаимодействия со всеми участниками выборного процесса.

Ее проектирование планируют закончить в начале следующего года и затем сразу же приступить к реализации, а в единый день голосования в 2020 году протестировать новшество на выборах в одном-двух субъектах. И в случае положительного результата провести федеральную кампанию 2021 года уже на новом оборудовании. Исполнитель заказа пока не определен, но в качестве основного кандидата на эту роль в ЦИКе рассматривают «Ростех», сообщил господин Грицай.

В пресс-службе концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» заявили “Ъ”, что концерн активно сотрудничает с Центризбиркомом и субъектами федерации в сфере цифровизации избирательного процесса. «В случае появления запроса на оснащение ЦИКа оборудованием отечественного производителя и замены операционной системы ГАС "Выборы"», сообщили там, «концерн рассмотрит возможность выступить исполнителем данных работ».

Запрос на модернизацию ГАС «Выборы» существует не первый год, напоминает “Ъ” сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц: «Это связано с тем, что сейчас система напоминает лоскутное одеяло, в которое за многие годы внесено бесчисленное количество изменений и дополнений. Пришло время переосмыслить уже имеющийся функционал и расширить новыми возможностями, которые открывают нам новые технологии. Планы по внедрению новых сервисов, которые запланировал ЦИК, упираются в потолок возможностей нынешней системы». При этом, по его словам, важно сделать процесс разработки максимально открытым, с привлечением экспертного сообщества, чтобы результаты работы были «ориентированными на пользователя, и впоследствии не пришлось лепить заплатки на новую систему».

По отношению к российским системам у Windows (сейчас ГАСы работают преимущественно на Windows Server 2008, Windows XP, Windows 7, сервера HPE, IBM архитектуры x86x-64.— “Ъ”) есть много минусов, заявил “Ъ” гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. «Другой вопрос, что переход на отечественную операционную систему — очень амбициозная техническая задача. Пока непонятно, получится ли за такой короткий срок сделать новую государственную систему, которая будет стабильнее, быстрее и безопаснее существующей версии, свести к нулю возможность сбоев и фальсификаций»,— отмечает эксперт. Он напоминает также о необходимости учесть проблемы, возникшие в ходе эксперимента по удаленному онлайн-голосованию, проведенного 8 сентября в трех избирательных округах Москвы.

Ангелина Галанина